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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

نوبخت در پاسخ به مهر:

پرداخت سود سهام عدالت توسط دولت مطابق با قانون است

پرداخت سود سهام عدالت توسط دولت مطابق با قانون است

سخنگوی دولت گفت: بنابر قانون باید سال آینده یا امسال سود سهام عدالت پرداخت شود و ما می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت قصد دارد بَعد از چند سال سود سهام عدالت را به مردم پرداخت کند، آیا این کار در آستانه انتخابات، تبلیغ انتخاباتی نیست؟ گفت: بنابر قانون باید سال آینده یا امسال سود سهام عدالت پرداخت شود و ما می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم که همزمان شده است با انتخابات، دیگر قرار نیست پیشاپیش حرف‌هایی زده شود که ما آن کار را انجام ندهیم؛ بَعد هم بگویند ببینید پول به مردم داده نشد.

وی ادامه داد: ای کاش دم انتخاباتی که بخشداری‌ها و بهداری‌ها بین مردم پول توزیع می‌کردند، این سؤال‌ها هم پرسیده می‌شد. ما از «مهر» به خاطر مهرورزی‌اش تشکر می‌کنیم.

کد مطلب 3918856

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      این سهام عدالت را کی وبه کیا دادید؟ کدام عدالت؟ فقط به کارمندان ویا هر کسی که خواستید دادید؟ من که راجع به این عدالت ناراضی هستم و روز قیامت احقاق حق خواهم کرد.
    • بنده خدا IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      این سهام را به کیا دادید؟ کدام عدالت؟ من که به این عدالت شما روز قیامت نزد خدا شکایت خواهم برد.
    • حتسن IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      بستگی دارد دولت کی باشداگر احمدی نژاد باشد نه تبلیغ انتخاباتی نیست واگر دولت دیگری باشد چه اصول گرا چه به اصطلاح اصلاح طلب وچه هرکس دیکر باشد تبلیغ انتخاباتیاست ونباید انجام شود .
    • منصور کریمی IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      سلام سهام عدالت به چه‌کسی میدهند؟ من یک باز نشسته هستم باحقوق کم نام نویسی کردم برگ سهام ندادن. پسرم باچهار سر عایله بیکار سهام ندادن مریض هم هست.
    • رضا مرادى فر IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      ما كه از برخى مسًولين فقط متهم كردن ديگران را شاهديم اگر اين اتهامات درست است چرا كسى پيگيرى نميكند نكنه مصداق اين ضرب المثل باشه كه. رطب خورده منع رطب كى كند !!؟
    • ممدخان IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      واقعا این 45هزارتومان سود سهام عدالت بعد از 10 سال که یک کیلو گوشت گوسفندی می شود این همه هیاهو دارد !؟ این (سهام ) واژه ( عدالت ) را نزد مردم حسابی رسوا کرده است !
    • حسین US ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      اون آقا که دم انتخابات پول پخش میکرد عرضه داشت و میگفت 45 تومن رو250 تومن میکنم اما شما که اون موقع میگفتید مردم گدا نیستند چنان درآمد سرشاری نصیب مردم خواهیم کرد که به 45000تومان احتیاجی نداشته باشند.
    • ایرانی IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
      0 0
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      شما ازمانگیرید مانخواستیم شما به یارانه مستمری بگیر کارافتاده رحم نکردید حالا می خواهیدسودسهام بدهید بابا ما نخواستیم
    • ماهر IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      پاسخ
      خداییش مهر عزیز جواب نوبخت بشما جالب توجه بود ومعنای خاصی هم بایستی برای شما میداشت که داشت.
    • همدان IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      نوبخت جان ! فقط بگو : بای بای
    • هوار IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
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      فراموش نکرده ایم که احمدی نژاد و احمدی نژادی ها شب انتخابات 88 به مردم سود سهام عدالت دادند . نه از شورای نگهبان صدایی در آمد و نه از سایر مدعیان بی طرفی و قانون و شرع مداری !
    • م د IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
      0 0
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      هروقت دادین درسته عالی جناب حرف بادهواست شمادرموردبازنشستگان گفتیدولی دریغ ازعمل

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