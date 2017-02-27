پرداخت سود سهام عدالت توسط دولت مطابق با قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت قصد دارد بَعد از چند سال سود سهام عدالت را به مردم پرداخت کند، آیا این کار در آستانه انتخابات، تبلیغ انتخاباتی نیست؟ گفت: بنابر قانون باید سال آینده یا امسال سود سهام عدالت پرداخت شود و ما می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم که همزمان شده است با انتخابات، دیگر قرار نیست پیشاپیش حرف‌هایی زده شود که ما آن کار را انجام ندهیم؛ بَعد هم بگویند ببینید پول به مردم داده نشد.

وی ادامه داد: ای کاش دم انتخاباتی که بخشداری‌ها و بهداری‌ها بین مردم پول توزیع می‌کردند، این سؤال‌ها هم پرسیده می‌شد. ما از «مهر» به خاطر مهرورزی‌اش تشکر می‌کنیم.