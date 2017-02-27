۳۵۰ مدخل دانشنامه گلستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رجایی عصر دوشنبه در آئین رونمایی از دانشنامه گلستان، جرجان و استرآباد که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در موسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد، اظهار کرد: تدوین دانشنامه گلستان بر اساس نیاز انجام شده است.

وی افزود: استان گلستان با وجود مراکز علمی و دارندگان مدارک دانشگاهی، تاریخ کهن و منابع طبیعی غنی و تاریخ کهن فاقد اسناد مکتوب است.

وی ادامه داد: مرکز دانشنامه گلستان در سال ۱۳۸۴ در موسسه فرهنگی میرداماد تشکیل شد.

سرپرست دانشنامه گلستان شناسایی متخصصان و راه اندازی کتابخانه تخصصی استان شناسی را از نخستین اقدامات در راستای تدوین دانشنامه گلستان دانست و اضافه کرد: فقدان نیروی کارآمد، بی انگیزگی، شرایط فرهنگی بعد از سال ۱۳۸۴ باعث شد کار تدوین دانشنامه با کندی پیش رود.

وی با بیان این که جای برخی از مدخل‎ها در این دانشنامه خالی است، تصریح کرد: تلاش کردیم تدوین دانشنامه بر اساس واقعیت و موقعیت استان برنامه ریزی شود و در این راه محدودیتی برای نویسندگان از نظر دیدگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ... قایل نشدیم.

رجایی خاطرنشان کرد: دانشنامه گلستان که امروز رونمایی می شود ۳۵۰مدخل از دانشنامه ۶۵۰ مدخلی است که در سه جلد منتشر می شود.

به گفته وی در این دانشنامه به علوم طبیعی به معنای عام توجه ویژه شده و از ۸۹ مقاله در این حوزه ۳۵ مقاله به موضوع آب مربوط است.

رجایی بیان کرد: تدوین دانشنامه گلستان با هدف شناساندن گلستان به جهانیان آغاز شد و پایان راه نیست بلکه آغازی برای شناسایی و معرفی استان گلستان به صورت علمی است.