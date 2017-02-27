به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با مدیران و روسای مراکز دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: از نظر آموزش بایدبه شکلی عمل کنیم که توسعه رشته‌ها متناسب با نیازهای استان باشد از جمله صنعت هسته‌ای، نفت و گاز،کشاورزی و صنایع تبدیلی مورد توجه قرار گیرد و رشد داده شود. همچنین فارغ التحصیلان ما متناسب با تمدن اسلامی باشد و این طور نباشد که دانش آموخته ای در عرصه علم صاحب تجربه است ولی از نظر فرهنگی پییشرفتی نداشته است.

وی افزود: علم و فناوری مقوله‌ای است که جوهره عالم وجود براساس آن است و هیچ جای جهان خالی از پدیده‌های دانش بنیان نیست و جهان براساس دانش استوار است و اگر انسان از این پدیده ها مطلع نباشد دچار مشکل می شود.

صفایی بوشهری ادامه داد: دانشگاه باید بتواند به محصلین خود بینایی و دانشی بدهد که بتواند نظام خلقت را بهتر درک کند یک دانشمند به اندازه علمش وسعت وجودی دارد و همچنان که حضرت علی (ع) گفت: ارزش انسان به قدر دانش اوست.

امام جمعه بوشهر گفت: هرچه دانشگاه قوی‌تر باشد محصولاتی که ارائه می دهد موجب ارتقای سطح پیشرفت کشور خواهد شد بنابراین دانشگاه نقش مهمی در پیشرفت جوامع پایدار و تمدن ساز جوامع بشری دارد. هرجا دانشگاه قوی‌تر باشد پیشرفت نیز بیشتر است. توجه به دانشگاه یعنی توجه به آینده ایران اسلامی بنابراین دانشگاه باید پیشرفته و به روز باشد.

وی همچنین در خصوص مزیت های دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور متفاوت با دیگر دانشگاه‌ها است و حضور فیزیکی دانشجو کمتر است و درعوض حضور ذهنی و علمی و مجازی جایگزین آن شده است و این موضوع فرصت فوق العاده ای برای کسانی است که حضورشان در دانشگاه به صورت مستمر ممکن نیست ولی توانایی فوق العادهای دارند. من دانشجویانی سراغ دارم که دانشگاه ملی قبول شده‌اند ولی دوباره دانشگاه پیام نور را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: تفاوتی بین دانشگاه‌های طراز اول کشور و دانشگاه پیام نور نمی بینم و این فرصتی است که شما با یک تلاش هدفمند با نگاه فرهنگی و انقلابی بتوانید جوانان و دانش اموختگانی شایسته تربیت کنید.

وی همچنین در خصوص فرصت های موجود در استان بوشهر گفت: استان بوشهر استان فوق العاده است که نمی توان برخورد سطحی با آن کرد. استانی است که از علم و فناوری و استعداد برخوردار بوده است که این می‌تواند زمینه خوبی برای شما باشد.

وی همچنین در توصیه به مسئولان دانشگاه گفت: سایت علمی قوی داشته باشید و مشکلات علمی دانشجویان با مشاوره علمی را برطرف کند. همچنین بحث مشاوره در دانشگاه‌ها را جدی بگیریم زیرا اغلب جوانان جوانان دچار فشارهای مختلف روحی و روانی هست که مشاوره می‌تواند به آنها کمک کند.

امام جمعه بوشهر افزود: تسهیلات متناسبی برای دانشجویان نیازمند در نظر گرفته شود تا بتوان از دانشجویان نیازمند مالی ولی مستعد از لحاظ علمی کمک کرد.