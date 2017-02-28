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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

با موافقت نمایندگان مقرر شد؛

اختصاص ۳۵۰ هزار میلیارد برای تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر

اختصاص ۳۵۰ هزار میلیارد برای تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، ۳۵۰ میلیارد تومان به تامین اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت صبح روز سه شنبه مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه سال ۹۶ مقرر کردند به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزارت دادگستری نیز مجاز شد با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

کد مطلب 3919805

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