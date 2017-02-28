«ابوبکر البغدادی» به شکست داعش اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در استان نینوای عراق از اذعان سرکرده تروریست ها به شکست در برابر نیروهای عراقی خبر داد.

این منبع محلی که خواست نامش فاش نشود، افزود: البغدادی پیامی تحت عنوان «وداع» را به افراد نزدیکش ارسال کرده و در این پیام وضعیت داعش را به خطیبان این گروه تروریستی توضیح داده است. خطیبان نیز شروع به سخنرانی درباره شکست های داعش در استان نینوا و دیگر مناطق کرده اند.

وی تصریح کرد: البغدادی در این خطبه به عناصر خود آموزش داده که در صورت محاصره شدن توسط نیروهای عراقی، خود را منفجر کنند و از آنها خواسته که به سمت مناطق «الجبلیه» و «الوعره» بین عراق و سوریه حرکت کنند. فرماندهان داعش موسوم به مجلس «شوری المجاهدین» از نینوا و تلعفر به سمت اراضی سوریه فرار کرده اند و فرماندهان داعش نیز در نوار مرزی میان عراق و سوریه تحرک دارند.

گفتنی است، نیروهای امنیتی عراق در روزهای اخیر عملیات آزادسازی غرب موصل به عنوان آخرین پایگاه داعش در این کشور را آغاز کرده اند.