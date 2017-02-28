۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵

یک منبع عراقی اعلام کرد؛

«ابوبکر البغدادی» به شکست داعش اذعان کرد

یک منبع محلی در استان نینوای عراق اعلام کرد که سرکرده داعش پیامی تحت عنوان «وداع» را به افراد نزدیکش ارسال کرده و از عناصر خود خواسته در صورت محاصره شدن توسط نیروهای عراقی،خود را منفجر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در استان نینوای عراق از اذعان سرکرده تروریست ها به شکست در برابر نیروهای عراقی خبر داد.

این منبع محلی که خواست نامش فاش نشود، افزود: البغدادی پیامی تحت عنوان «وداع» را به افراد نزدیکش ارسال کرده و در این پیام وضعیت داعش را به خطیبان این گروه تروریستی توضیح داده است. خطیبان نیز شروع به سخنرانی درباره شکست های داعش در استان نینوا و دیگر مناطق کرده اند.

وی تصریح کرد: البغدادی در این خطبه به عناصر خود آموزش داده که در صورت محاصره شدن توسط نیروهای عراقی، خود را منفجر کنند و از آنها خواسته که به سمت مناطق «الجبلیه» و «الوعره» بین عراق و سوریه حرکت کنند. فرماندهان داعش موسوم به مجلس «شوری المجاهدین» از نینوا و تلعفر به سمت اراضی سوریه فرار کرده اند و فرماندهان داعش نیز در نوار مرزی میان عراق و سوریه تحرک دارند.

گفتنی است، نیروهای امنیتی عراق در روزهای اخیر عملیات آزادسازی غرب موصل به عنوان آخرین پایگاه داعش در این کشور را آغاز کرده اند.

    • فایزه IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      انشاالله صحت داشته باشه و نابود بشن
    • اراکی IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      به امید پیروزی نیروهای عراقی بر داعشی کثیف ومزدور عربستان وصهیونست وتکفیری. انشاوالله موصل هم مثل حلب از لوث وجود تکفیری وبعثی و داعشی به زودی زود پاک شود .ظلم پایدار نخواهد ماند وهابی کثیف
    • علی IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      خدا ریشه داعش وحامیانشان را بسوزاند
    • فاطمه IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      خدایا شکرتتتتت .ههههورررررررراااااااااا. انشالاه صحت دارد چرا که نداشته باشد ‌‌ ‌‌ و انشالاه زمینه تشریف فرمایی آقامون همین بوده. . داعش برود و امام عصر می آیند. .
    • س.ج.ا IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
      گول.نخورید.قاطع.حمله.کنید.مهلت.ندهید.فرصت.دسترسی.به.موشک.را.میخواد.مهلت.ندهید.شبانه روزی.کنید.

