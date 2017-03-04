به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با سخنرانی دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر نصرالله پورجوادی، حسین معصومی همدانی، سیدمسعود رضوی و سیدعلی میرفتاح در روز دوشنبه (ساعت پنج بعد ازظهر) شانزدهم اسفند ماه برگزار می‌شود. سخنرانان درباره پیشینه طنز در ایران و عقلای مجانین و نیز طنز ادبی و مطبوعاتی و نیز فکاهیات عامیانه و شفاهی از جنبه‌های گوناگون صحبت خواهند کرد.

در این مراسم از کتاب «تاریخ توفیق، سرگذشت طنز در مطبوعات ایران» اثر سیدمسعود رضوی رونمایی خواهد شد. همچنین پیام تصویری دکتر عباس توفیق، از مدیران نشری فکاهی توفیق نیز پخش خواهد شد.

این مراسم روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه در کانون زبان فارسی (بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار) با همکاری انتشارات گاندی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، گنجینه پژوهشی ایرج افشار، هفته‌نامه کرگدن و مجله بخارا در کانون زبان فارسی واقع در خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، پلاک دوازده برگزار می‌شود.