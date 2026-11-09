به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان، کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان‌های استان در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.

بر اساس این گزارش، مراوه‌تپه با ثبت دمای کمینه ۱۱ درجه سانتی‌گراد، سردترین شهرستان استان بود و بندرگز با دمای بیشینه ۲۰ درجه سانتی‌گراد در جایگاه گرم‌ترین شهرستان گلستان قرار گرفت.

همچنین دمای هوای گرگان بین ۱۵ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد، کارکنده بین ۱۴ تا ۱۹ درجه، کلاله بین ۱۳ تا ۱۸ درجه، مینودشت بین ۱۴ تا ۱۸ درجه و گنبدکاووس بین ۱۳ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

در هاشم‌آباد نیز دمای هوا بین ۱۵ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد، در بندرترکمن بین ۱۵ تا ۲۰ درجه، در اینچه‌برون بین ۱۳ تا ۱۵ درجه، در علی‌آبادکتول بین ۱۳ تا ۱۹ درجه و در انبارالوم بین ۱۳ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، دمای کمینه آق‌قلا ۱۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است، اما دمای بیشینه این شهرستان در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نیست.