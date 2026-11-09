به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سایبری حنظله با انتشار پیامی خطاب به ساکنان اراضی اشغالی اعلام کرد که صدای این گروه در قلب تل‌آویو شنیده شده و این آخرین هشدار به صهیونیست‌ها است.

این گروه سایبری هشدار داد که در صورت تداوم تجاوزها علیه ایران، تأسیسات حیاتی رژیم صهیونیستی هدف حملات سنگین قرار خواهد گرفت؛ به‌ گونه‌ای که اشغالگران مجبور به زندگی در مخفیگاه‌ها و محرومیت از آب و برق بدون هیچ امیدی خواهند شد.

رسانه‌های عبری‌زبان نیز گزارش دادند که این اعلامیه‌ها حاوی بارکد (QR) بوده و مخاطبان را به وب‌سایت گروه حنظله هدایت می‌کرده است.

به اذعان منابع صهیونیستی، نهادهای امنیتی و پلیس رژیم از نحوه نفوذ و توزیع گسترده این پیام‌ها در سرزمین‌های اشغالی غافلگیر شده‌اند.



