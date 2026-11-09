به گزارش خبرگزاری مهر، پاسدار علیاکبر فیروزی در جریان بازگشت از مأموریت و در محور مواصلاتی بندر خمیر، بر اثر وقوع سانحه تصادف جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.
وی از نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
بندرعباس - پاسدار علیاکبر فیروزی، از نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حین بازگشت از مأموریت در جاده بندر خمیر بر اثر سانحه رانندگی به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، پاسدار علیاکبر فیروزی در جریان بازگشت از مأموریت و در محور مواصلاتی بندر خمیر، بر اثر وقوع سانحه تصادف جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.
وی از نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
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