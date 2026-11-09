به گزارش خبرگزاری مهر، پاسدار علی‌اکبر فیروزی در جریان بازگشت از مأموریت و در محور مواصلاتی بندر خمیر، بر اثر وقوع سانحه تصادف جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.

وی از نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.