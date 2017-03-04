هدف ما کسب سهمیه آسیا است/مسئولان بانک ملی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز پس پیروزی تیمش در برابر ماشین سازی تبریز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: این پیروزی را به پیشکسوتان فوتبال خوزستان تقدیم می کنم چرا که آنها نکات فنی بی شماری را به ما منتقل می کنند.

وی افزود: واقعا امروز بازی سختی را پشت سر گذاشتیم چون زمان استراحت کمی داشتیم. برای این بازی تغییراتی هم داشتیم ولی خوشبختانه بازیکنان ما نشان دادند توانمندی لازم را دارند که با تغییرات کنار بیایند.

پورموسوی عنوان کرد: از نکات خوب بازی این بود که بازیکنان ما به این باور رسیدند که باید روند موفقیت خود را ادامه بدهیم. من به بازیکنان جوان علاقه دارم و امروز دوست داشتم از تمام داشته های خود استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این پیروزی باعث می شود برای بازی های آینده نیز به جوان ها میدان بدهم. بازیکنان ما وقتی در سطح آسیا خوب بازی می کنند انتظار از آنها این است که بتوانند در لیگ برتر هم خوب باشند.

سرمربی استقلال خوزستان درباره اینکه آیا پرداخت یک میلیارد تومان به این تیم صورت گرفته است یا خیر گفت: پرداخت این مبلغ فقط برای ما مسکن است. از مسئولان بانک ملی می خواهم کمک کنند و بودجه ما را بدهند تا بازیکنان شرمنده خانواده خود نباشند.

پورموسوی تصریح کرد: متاسفانه برخی ها به جای کمک کردن به ما در این مدت به دنبال این بودند که بگویند تیم ما جوان است ولی خیلی جاها خدا به ما کمک کرد چرا که حتی با این شرایط هم چندین بار وارد کورس رقابت ها شدیم ولی باز هم بازیکنان به علت شرایط بد مالی تمرکز خود را از دست می دادند.

وی بیان کرد: ما سرباز خوزستان هستیم و با تمام وجود بازی می کنیم اما اگر تمرکز این تیم به هم بخورد دیگر کاری نمی توان کرد. ما پله به پله حرکت می کنیم دنبال کسب سهمیه هستیم. امروز از دقیقه اول روی دروازه ماشین سازی حمله کردیم.

پورموسوی در خصوص آسیب دیدگی طیبی مدافع و کاپیتان خود نیز گفت: وی از ناحیه لگن آسیب دید و پزشکان نلاش می کنند وی را به بازی برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال خوزستان و ماشین سازی تبریز از سری رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر امروز در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان با برتری یک بر صفر تیم اهوازی ها تمام شد.

تک گل بازی در دقیقه ۳۲ توسط حسن بیت سعید زده شد. این بازیکن با این گل به جمع ۹ گله های لیگ پیوست.