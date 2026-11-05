به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در سفر به مسکو پیام مقام معظم رهبری را به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تقدیم کرد.

این دیدار دقایقی قبل در بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز شد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کرملین با محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در مسکو حضور دارد دیدار کرده است.

بنا بر اعلام سخنگوی کرملین، ایگور کاستیاکوف رئیس سازمان اطلاعات نظامی روسیه و یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور این کشور در امور سیاست خارجی در این دیدار حضور دارند.

پیش‌ از این دبیر شورای عالی امنیت ملی ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه، از مواضع صریح پوتین و سایر مقامات و مسئولان این کشور در تمجید از نقش رهبر شهید انقلاب (رحمة الله علیه) و سایر قهرمانان بزرگ ملی و حمایت از استقامت و پایداری مردم ایران تشکر و قدردانی و بر اهمیت تداوم همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه تأکید کرده بود.