https://mehrnews.com/x3dx4g ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ کد مطلب 7001426 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸ ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت شیروان- مردم شیروان با حضور در شب دویست و پنجاهم ایستادگی و مقاومت در سنگر خیابان میدانداری کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 7001426 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان استقبال امت مبعوث شیروان از پیکر ۶ شهید گمنام راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان آغاز شد قرار ۲۴۸ مردم شیروان در زیر باران قرار ۲۵۳ شیروانیها زیر باران رحمت الهی برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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