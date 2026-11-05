به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه و در جریان سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان گیلان، سه تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال در سه حوزه احداث گلخانه تولید بلوبری و محصولات خاص کشاورزی، توسعه و تجهیز گاوداری ۲۵۰۰ رأسی شیری و پرواری و ساخت و بهره‌برداری از اسکله‌های ۱۱ و ۱۲ مجتمع بندری کاسپین به امضا رسید.

سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی برای احداث گلخانه بلوبری

بر اساس نخستین تفاهم‌نامه، طرح احداث گلخانه تولید بلوبری و محصولات خاص کشاورزی با سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومان در منطقه شیله‌سر شهرستان بندرانزلی اجرا می‌شود.

این طرح در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث خواهد شد و با تمرکز بر تولید گل و میوه‌های خاص کشاورزی، به‌ویژه بلوبری، ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تن محصول در هر هکتار را خواهد داشت.

برای اجرای این طرح، اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۰ نفر پیش‌بینی شده است.

توسعه گاوداری ۲۵۰۰ رأسی پگاه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان

دومین تفاهم‌نامه به توسعه و تجهیز گاوداری ۲۵۰۰ رأسی شیری و پرواری با یک شرکت کشت و صنعت دامپروری اختصاص دارد که با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی در شهرستان رشت اجرایی می‌شود.

افزایش تعداد دام، احداث سیلو، سالن پرورش دام و ایجاد محل نگهداری علوفه از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است که برای ۷۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۵۲۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه بندر کاسپین

سومین تفاهم‌نامه نیز با موضوع ساخت و بهره‌برداری از اسکله‌های ۱۱ و ۱۲ مجتمع بندری کاسپین و با سرمایه‌گذاری ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منعقد شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اجرا می‌شود و با برخورداری از ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه یک میلیون تن کالا، به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات بندری، تخلیه، بارگیری و انبارداری کمک خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در سه تفاهم‌نامه مذکور به ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که با اجرای آن‌ها زمینه ایجاد ۲۷۰ فرصت شغلی مستقیم در استان گیلان فراهم خواهد شد.