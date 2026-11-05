به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیامی تصویری به آیین اختتامیه چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور، بر جایگاه جهانی قرآن و نقش آن در تبیین معارفی تأکید کرد که به گفته او، دسترسی به آن‌ها بدون هدایت وحی ممکن نیست.

این آیین با میزبانی دانشگاه قم برگزار شد و آیت‌الله جوادی آملی در آغاز پیام خود، حضور اندیشمندان و فرهیختگان را گرامی داشت و برای نظام علمی کشور، استمرار در سایه ولایت و رسیدن به دوران ظهور را مسئلت کرد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای همه انسان‌ها پیام دارد، گفت: جهانی‌بودن این کتاب زمانی معنا می‌یابد که آموزه‌های آن همچون مائده‌ای معرفتی در اختیار جامعه بشری قرار گیرد.

وی فرهنگ را وجه مشترک نسل‌های گذشته و آینده خواند و افزود: پرسش‌هایی از قبیل خاستگاه انسان، مقصد زندگی، حقیقت روح و ماهیت جامعه، از موضوعاتی است که در قلمرو فرهنگ قرار می‌گیرد و قرآن درباره آن‌ها سخن می‌گوید.

قرآن دانشی فراتر از علوم متعارف می‌آموزد

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه، آموزه‌های قرآنی را در دو حوزه کلی تبیین کرد و گفت: بخشی از علوم دینی در شمار دانش‌های شناخته‌شده قرار می‌گیرد و حوزه‌هایی مانند فقه، اصول و حقوق را دربرمی‌گیرد.

او با اشاره به تعبیر «وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» اظهار کرد: در کنار این علوم، معارفی در قرآن وجود دارد که منبعی جز وحی برای شناخت آن‌ها در دسترس نیست.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حتی پیامبر اکرم(ص) نیز این دسته از معارف را از راه وحی دریافت کرده‌اند، افزود: رشد علمی و افزایش توانایی‌های بشر به‌تنهایی برای دستیابی به این آموزه‌ها کافی نیست و قرآن راهنمای دست‌یابی به آن‌هاست.

وی با استناد به آیات «وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ» و «وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ» گفت: قرآن از دانشی سخن می‌گوید که انسان، با وجود برخورداری از استعداد و توان فکری، بدون تعلیم الهی به آن دست نمی‌یابد.

انسان در نگاه قرآن، موجودی ابدی است

آیت‌الله جوادی آملی موضوع اصلی این معارف را حقیقت و سرانجام انسان دانست و بیان کرد: انسان با مرگ از میان نمی‌رود، بلکه از دنیا به عالم برزخ و سپس به صحنه معاد منتقل می‌شود و حیات او در مسیر دیگری ادامه می‌یابد.

او با اشاره به تفاوت میان بدن و حقیقت انسان گفت: هرچند بدن آدمی پس از مرگ از میان می‌رود، حقیقت انسان باقی است و در مسیر حیات اخروی قرار می‌گیرد.

این مفسر قرآن افزود: موجودی که حیات ابدی دارد، به فرهنگی متناسب با ابدیت نیازمند است و شناخت انسان را نمی‌توان تنها به محدوده‌های زمانی و مکانی زندگی دنیوی محدود کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و جوامع بشری از معارف قرآن و حکمت الهی بهره‌مند شوند و از خداوند خواست پایان کار همگان را به خیر و صلاح برساند و نظام اسلامی را به ظهور صاحب اصلی آن پیوند دهد.