به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های المپیک جوانان سنگال با نمایشی درخشان موفق شد تیم ملی ایتالیا را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد و با ثبت سه پیروزی پیاپی مرحله گروهی را مقتدرانه به پایان برساند.

ملی‌پوشان جوان کشورمان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در سومین مسابقه خود از گروه B به مصاف ایتالیا رفتند و در پایان با برتری ۳ بر یک سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آن خود کردند.

دختران فوتسالیست ایران پیش از این نیز با غلبه بر تیم‌های کاستاریکا و کامرون صعود خود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌ها را قطعی کرده بودند تا با کسب سه پیروزی متوالی با روحیه‌ای بالا و عملکردی تحسین‌برانگیز راهی مرحله حذفی شوند.