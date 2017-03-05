فرصت مجدد ثبت نام و ویرایش اطلاعات در کنکور ۹۶ آغاز شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت مجدد ثبت نام از امروز یکشنبه ۱۵ اسفند آغاز شد و داوطلبان تا چهارشنبه ۱۸ اسفند فرصت دارند با ورود به سایت سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند.
وی افزود: داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۶ نشده اند می توانند در این تاریخ با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: همچنین داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند نیز می توانند در روزهای ۱۵ تا ۱۸ اسفند با ورود به سایت سازمان سنجش در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی و درج کد سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این تعداد ۸۸۱ هزار و ۶۴۴ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.
توکلی اظهار داشت: ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ برای پذیرش در دورههای روزانه ، نوبت دوم (شبانه)، نیمهحضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کدرشتههای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.
وی گفت: هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون میتواند متقاضی شرکت در یکی از گروههای پنجگانه آزمایشی شامل گروه آزمایشی یک (علوم ریاضی و فنی)، گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، گروه آزمایشی ۳ (علوم انسانی)، گروه آزمایشی ۴ (هنر) و گروه آزمایشی ۵ (زبانهای خارجی) شود.
آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه ۹۶ در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.
