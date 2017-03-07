۷۰۰ داوطلب فعال در جمعیت هلال احمر رفسنجان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنج‌کریمی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس هلال‌احمر رفسنجان اظهار داشت: حوزه اصلی و رسالت کاری هلال احمر امداد و نجات است. در برخی کشورها حوزه امداد و نجات را به ارتش و یا سازمان‌های حوزه بحران می‌سپارند، اما ما در رونق‌بخشی کار داوطلبی تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر رفسنجان، بیشترین جمعیت زنان استان کرمان را به عضویت خود دارد، افزود: ۷۰۰ داوطلب فعال در شعبه رفسنجان فعالیت می‌کنند و تمام طرح‌های ابلاغی به شعبه رفسنجان ۱۰۰ درصد اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: در سیل اخیر در استان کرمان، هلال احمر رفسنجان وارد شد و اعزام نیرو و امکانات را از این شعبه به بردسیر شاهد بودیم و شعبه رفسنجان نقطه قوت و اتکای ما در سراسر استان است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان تصریح کرد: ۱۰ هزار نفر در مدارس شهرستان رفسنجان آموزش پناهگیری را فراگرفتند و ۵۱ مانور در سال جاری برگزار شده است.

گنج‌کریمی ادامه داد: در بخش آموزش و پژوهش بیش از ۱۰۰۰ خانه و در طرح خادم دو هزار نفر در مساجد، خیریه‌ها و پارک‌های رفسنجان آموزش دیدند؛ همچنین دو هزار نفر آموزش پیشگیری از ایدز را فرا گرفتند.

وی ابراز داشت: خانه هلال‌احمر را در بخش فردوس شهرستان رفسنجان راه اندازی کردیم ضمن اینکه پایگاه امداد و نجات کشکوییه با توجه به بالا بودن تردد در جاده از پایگاه‌های مطرح استان محسوب می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان تصریح کرد: داروخانه هلال احمر رفسنجان موفق به اخذ پروانه الکترونیکی شده و در رتبه‌بندی داروخانه‌های کشور از رتبه های برتر است.

گنج کریمی بیان کرد: ۳۱ کانون دانشجویی هلال احمر در شهرستان رفسنجان فعال است که قدرت مانور رئیس شعبه را بالا می‌برند.

فرماندار رفسنجان نیز در این مراسم از خدمات رئیس سابق هلال‌احمر رفسنجان تقدیر کرد و گفت: جمعیت هلال‌احمر مجموعه‌ای برآمده از بطن مردم و نجات جان انسان‌ها و کارهای بشردوستانه است.

حمید ملانوری افزود: وسعت کاری در رفسنجان بالاست و جمعیت هلال‌احمر در مدیریت و پوشش حوادث توان بالایی نیاز دارد.

در این مراسم از خدمات حسن نامجو رئیس سابق هلال‌احمر رفسنجان قدردانی و ابراهیم بابایی به عنوان رئیس جدید هلال‌احمر رفسنجان معرفی شد.