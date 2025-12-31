  1. استانها
همدان به قطب امداد و نجات غرب کشور تبدیل می‌شود

همدان-استاندار همدان با اشاره به آغاز اجرای مرکز لجستیکی امداد و نجات غرب کشور، از تقویت زیرساخت‌های امدادی و ارتقای سطح مدیریت بحران در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تصویب نهایی ایجاد بزرگ‌ترین مرکز لجستیکی و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور در استان همدان، اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز نقش مهمی در افزایش سرعت، دقت و اثربخشی عملیات امدادی در حوادث و بحران‌های منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.

وی این خبر را در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه و مراسم رونمایی از طرح «خادم» و رویکرد مدیریت محله‌محور اعلام کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و موافقت مسئولان جمعیت هلال احمر کشور، این مجموعه به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

استاندار همدان با اشاره به جایگاه راهبردی استان در غرب کشور تصریح کرد: قرار گرفتن همدان در شاهراه ارتباطی چند استان غربی، این ظرفیت را فراهم کرده است که به‌عنوان محور پشتیبانی و هدایت عملیات امداد و نجات در سطح منطقه ایفای نقش کند و احداث این مرکز می‌تواند سطح پاسخ‌گویی به بحران‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه این پایگاه لجستیکی متناسب با شأن ملی استان و جایگاه جمعیت هلال احمر طراحی می‌شود، اظهار کرد: این مرکز علاوه بر پشتیبانی لجستیکی عملیات امداد و نجات، در حوزه آموزش‌های تخصصی، ذخیره‌سازی، نگهداری و توزیع تجهیزات امدادی، پشتیبانی درمانی و آمادگی برای مدیریت بحران‌های بزرگ نیز نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی در ادامه به اجرای طرح «خادم» و رویکرد مدیریت محله‌محور اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در محلات و روستاها، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کاهش تمرکزگرایی در مدیریت امور طراحی شده است.

استاندار همدان با تأکید بر مشارکت نهادهای محلی در طرح خادم افزود: با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون مساجد، دهیاری‌ها، پایگاه‌های بسیج و خانه‌های هلال، مردم به‌صورت مستقیم در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات محلی مشارکت می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش کارآمدی در مدیریت بحران‌ها شود.

وی ضمن قدردانی از حمایت رئیس و معاونان جمعیت هلال احمر کشور، این طرح را دستاوردی راهبردی برای استان همدان و منطقه غرب کشور دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مرکز نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی خواهد داشت.

ملانوری‌شمسی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مجموعه‌های مرتبط موظف‌اند با بسیج امکانات و ظرفیت‌های موجود، زمینه تحقق این طرح را فراهم کنند تا همدان به یکی از قطب‌های اصلی امداد، نجات و مدیریت بحران کشور تبدیل شود.

