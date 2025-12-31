به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تصویب نهایی ایجاد بزرگ‌ترین مرکز لجستیکی و پشتیبانی امداد و نجات غرب کشور در استان همدان، اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز نقش مهمی در افزایش سرعت، دقت و اثربخشی عملیات امدادی در حوادث و بحران‌های منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.

وی این خبر را در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه و مراسم رونمایی از طرح «خادم» و رویکرد مدیریت محله‌محور اعلام کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و موافقت مسئولان جمعیت هلال احمر کشور، این مجموعه به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

استاندار همدان با اشاره به جایگاه راهبردی استان در غرب کشور تصریح کرد: قرار گرفتن همدان در شاهراه ارتباطی چند استان غربی، این ظرفیت را فراهم کرده است که به‌عنوان محور پشتیبانی و هدایت عملیات امداد و نجات در سطح منطقه ایفای نقش کند و احداث این مرکز می‌تواند سطح پاسخ‌گویی به بحران‌ها را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه این پایگاه لجستیکی متناسب با شأن ملی استان و جایگاه جمعیت هلال احمر طراحی می‌شود، اظهار کرد: این مرکز علاوه بر پشتیبانی لجستیکی عملیات امداد و نجات، در حوزه آموزش‌های تخصصی، ذخیره‌سازی، نگهداری و توزیع تجهیزات امدادی، پشتیبانی درمانی و آمادگی برای مدیریت بحران‌های بزرگ نیز نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی در ادامه به اجرای طرح «خادم» و رویکرد مدیریت محله‌محور اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در محلات و روستاها، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کاهش تمرکزگرایی در مدیریت امور طراحی شده است.

استاندار همدان با تأکید بر مشارکت نهادهای محلی در طرح خادم افزود: با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون مساجد، دهیاری‌ها، پایگاه‌های بسیج و خانه‌های هلال، مردم به‌صورت مستقیم در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات محلی مشارکت می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش کارآمدی در مدیریت بحران‌ها شود.

وی ضمن قدردانی از حمایت رئیس و معاونان جمعیت هلال احمر کشور، این طرح را دستاوردی راهبردی برای استان همدان و منطقه غرب کشور دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مرکز نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی خواهد داشت.

ملانوری‌شمسی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مجموعه‌های مرتبط موظف‌اند با بسیج امکانات و ظرفیت‌های موجود، زمینه تحقق این طرح را فراهم کنند تا همدان به یکی از قطب‌های اصلی امداد، نجات و مدیریت بحران کشور تبدیل شود.