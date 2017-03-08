تغییر مسیر ناو آمریکایی به سمت شناورهای سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوسالار سوم پاسدار مهدی هاشمی فرمانده ناو تیپ رزمی ۱۱۲ ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتشار خبر نادرستی از قول یک مقام آمریکایی پیرامون ناو اظهار داشت: به دنبال حضور نامشروع شناورهای مربوط به قدرت های فرامنطقه ای در خلیج فارس و تنگه هرمز، در مورخ ۱۴ اسفند از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۱ صبح، یک فروند ناو امریکایی از ناوگروه آمریکایی و انگلیسی که در حال عبور از ترافیک زون تنگه هرمز بود از مسیر بین المللی خارج و به سمت شناورهای حاضر نیروی دریایی سپاه در منطقه تغییر مسیر داد و در اقدامی غیرحرفه ای و حرکت توأم با اخطار تا مسافت ۵۵۰ متری نزدیک شناورهای ما شد.

وی افزود: حضور شناورهای امریکایی و انگلیسی در خلیج فارس و تنگه هرمز که همراه با ترس و وحشت است، امنیت این منطقه راهبردی که تأمین کننده بخش اعظم انرژی جهان است را به مخاطره انداخته است و اقدامات غیر حرفه ای آنها تشنج و ناامنی را دامن زده و می تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

فرمانده ناوتیپ ذوالفقار با بیان اینکه تا هنگامی که ناوهای امریکایی و انگلیسی قوانین تردد در آبراه های بین المللی را به صورت حرفه ای و دقیق رعایت نکنند، ارتکاب اینگونه اقدامات از سوی آن ها ادامه خواهد داشت تصریح کرد: خروج شناورهای قدرتهای فرامنطقه ای به ویژه آمریکایی ها و انگلیسی ها که ده ها سال است با حضور نامشروع خود منشأ ناامنی در خلیج فارس شده اند؛ تنها نسخه امنیت و آرامش پایدار در این منطقه حساس است.

وی خاطر نشان کرد: قرائن نشان می دهد آن ها علاقه مند هستند منطقه در وضعیت خطرناک قرار داشته باشد و دروغگویی اخیر مقام آمریکایی و تصویرسازی غیرواقعی او از اتفاق اخیر با تاکتیک فرافکنی و فرار رو به جلو مؤید همین موضوع است.

ناوسالار هاشمی در پایان گفت: مستندات مربوط به اقدام غیرحرفه ای چند روز گذشته آمریکایی ها و انگلیسی ها از یک سو بیانگر اهداف شوم، نامشروع و تحریک کننده آنان بوده و از سوی دیگر نشان می دهد برغم شعارهای فریبنده آنها نه تنها علاقه ای به ثبات و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز ندارند، بلکه در صدد ایجاد تنش و بحران در این منطقه ی حیاتی و راهبردی هستند.

