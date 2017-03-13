شماره پنجاه‌ و نهم «سینما و ادبیات» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجله یادشده در این شماره بخشهای متنوعتری نسبت به شمارههای دیگر دارد و تعداد صفحاتش افزایش قابل توجهی یافته است. برایان دی پالما سوژه این شماره بخش سینمایی است. دی پالما با فیلمهای صورتزخمی، راه کارلیتو، کری… برای علاقهمندان سینما ناآشنا نیست اما در این ویژهنامه دورهها و مولفههای سینمایی این سینماگر مطرح آمریکایی و تاثیراتی که از سینمای هیچکاک گرفته ردیابی شده است.
بخش «فیوژن» این شماره مجله ویژهنامهای است در بزرگداشت دیوید بویی ستاره راک بازیگر که از آخرین اسطورهها در فرهنگ معاصر بود. بویی امسال برنده پنج جایزه گرمی شد.
«بازنمایی زنان و دغدغههای زنانه» محور بحث سینمای ایران این شماره است. تصویر زن و مضمونهای زنانه در سینمای ایران چگونه منعکس شده است؟ آیا صرف حضور پررنگ زنان در آثار سینمایی نشاندهنده انعکاس موقعیت آنان در سینمای ایران است؟ پاسخ را در میزگرد نرگس آبیار، آیدا پناهنده، بهنام بهزادی و جواد طوسی و در یادداشتهای مینا اکبری، روبرت صافاریان، محسن خیمهدوز، لیلی گلستان، مهران کاشانی، شادمهر راستین… پی بگیرید.
«سیمای عجیب یک مقالهنویس» عنوان پروندهای است برای محمد قائد اندیشمند و روزنامهنگار پیشرو و ساختارشکن. گفتوگو با محمد قائد و مطالبی از عباس مخبر، هوشنگ گلمکانی، مسعود مهرابی، امیرحسن چهلتن… این پرونده را همراهی میکنند.
اما «غزاله علیزاده» موضوع پرونده ادبی مجله است. انتشار رمان «ملک آسیاب» از غزاله علیزاده پس از بیست سال از درگذشت وی دستمایه بخش ادبی قرار گرفته است. نشست محمد صنعتی، مشیت علایی، یارتا یاران، امیرحسین خورشیدفر و یادداشتهای سودابه فضائلی، حسن عالیزاده، عنایت سمیعی، ناصر زراعتی، جواد مجابی… و گفتوگوی امید روحانی با سلمی الهی دختر غزاله علیزاده راهگشای ویژگیهای ساختاری و مضمونی رمانها و داستانهای کوتاه نویسنده است.
هیروگلیف بخش تازه افزودهشده به مجله سینما و ادبیات است که با تعمق و توقف بر متون و واژهها سفری دوطرفه از رمان به جامعه و سیاست را تجربه میکند. مقاله دلهگیهای ادبیات فشل از روبرتو بولانیو به ترجمه پویا رفویی به نوعی حکایت روزگار ادبی ماست. شرح صالح حسینی بر غزل شفیعیکدکنی در این بخش نیز بسیار خواندنی است.
داکیودراما که در ایران به مستند نمایشی ترجمه شده از رو به گسترشترین گونههای پیوندی است، که در ایران نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. «ماجرای نیمروز» نمونه اصلی یک مستند نمایشی است.
در بخش کتاب نیز محسن حکیممعانی گفتوگوی مفصلی با مجتبی گلستانی درباره کتاب «واسازی متون جلال آلاحمد سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی» انجام داده است. این کتاب اهتمامی است بر نقد و نگاه جدی به آثار آلاحمد.
شماره شماره پنجاه و نهم «سینما و ادبیات» (ویژه اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶) با بهای ۱۲ هزار تومان روی دکه رفته است.
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