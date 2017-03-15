به گزارش خبرنگار مهر، پانسیونها یکی از واحدهای اقامتی در کشور هستند که در ردیف اقامتگاههای ارزان قیمت قرار میگیرند اما این اقامتگاهها در مصوبه هیات دولت برای تاسیسات گردشگری در هیچ جایی تعریف نشده و این درحالی است که «خانه مسافرها» که ایده معاون گردشگری بودهاند در این فهرست هم تعریف شده و هم دارای جایگاه هستند.
پانسیونها که سالها قبل در ایران تشکیل شدهاند نه تنها بندی از بندهای آیین نامه تاسیسات گردشگری را به خود اختصاص ندادهاند بلکه نام آنها از فهرست اقامتگاههای سازمان میراث فرهنگی نیز حذف شده است.
پانسیونها معمولا مجوزشان را از سازمان میراث فرهنگی میگرفتند ولی این بار با حذف آنها از آییننامه، سازمان میراث اعلام کرده که نظارت بر آنها را همچنان بر عهده دارد.
در ایام عید نیز این پانسیونها مانند هر اقامتگاه دیگری پذیرای مسافران زیادی هستند. در این باره، جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران ایران به خبرنگار مهر گفت: حذف پانسیونها از مصوبه دولت یکی از اعتراضات ماست. حضور پانسیونها خوب است و باید در آیین نامه تاسیسات گردشگری قید میشدند، اما الان آنها مجوزشان را از هیچ جایی نمیگیرند.
وی افزود: درست است که اکنون پانسیونها برای تمدید پروانه، به اتحادیههای هتلداری مراجعه میکنند اما در حقیقت این واحدهای اقامتی در آیین نامه، از نگاه دولت افتاده است و اگر اکنون مجوزی تمدید میشود به صرف مجوزهای قبلی است که این امکان را داشتهاند. اما پانسیونداران برخی از شهرها مانند تبریز و اصفهان نمی دانند باید به کجا مراجعه کرده و مجوز بگیرند.
وی درباره اینکه برخی از افراد واژه «اقامتگاه» آورده شده در آیین نامه سازمان میراث را مصداق همه نوع اقامتگاه من جمله پانسیون میدانند گفت: این تفسیر از قانون است در صورتی که در آییننامه قبلی به صراحت نام پانسیونها اعلام شده بود.
حمزهزاده درباره نظارت بر پانسیونها نیز گفت: این نظارت همچنان بر عهده اتحادیههای هتلداری و سازمان میراث فرهنگی است اما در بیشتر شهرها سازمان روی آنها نظارت دارد. در تهران هم بخشی ازنظارت بر پانسیونها در دست اتحادیه مهمانپذیرها و بخشی بر عهده سازمان است.
پیش از این ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، گفته بود: پانسیون در گذشته از مصادیق تاسیسات گردشگری بود. اختلاف نظری بین وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وجود داشت از این نظر که پانسیونها به خوابگاه دانشجویی تبدیل شده بودند، درصورتیکه شاخصی وجود دارد که طول مدت اقامت در این اماکن را مشخص میکند و اگر بیشتر از آن باشد از تعریف پانسیون خارج و به خوابگاه دانشجویی یا کارمندی تبدیل میشود.
وی افزوده بود: متاسفانه درحال حاضر این هویت در پانسیونهای ما شکل گرفته، درحالیکه به آن دقت نمیشود. پانسیونهایی هستند که صد در صد در اختیار دانشجویان قرار دارد که باید آنها را خوابگاه دانشجویی دانست، نه اقامتگاه موقت گردشگران و مسافران.
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