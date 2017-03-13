درخواست هواداران استقلال از وزیر ورزش برای برکناری یک خودی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال ایران و لوکوموتیو ازبکستان از هفته سوم دور رفت لیگ قهرمانان در ورزشگاه آزادی از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر می خوانید:

* استقبال تماشاگران از این دیدار چشمگیر نیست و تا ساعتی قبل از شروع مسابقه کمتر از 10 هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند.

* بارش باران باعث شده بود تا هواداران سکوها را ترک کنند و به زیر بخش مسقف ورزشگاه بروند.

* طرفداران استقلال از وزیر ورزش خواستند تا حسن زمانی را که در این چند روز با مصاحبه هایش تیم را به حاشیه برده است از هیئت مدیره برکنار کند.

* هواداران به حمایت از سرمربی و کاپیتان تیم پرداخته و آنها را مورد تشویق قرار دادند.

* برانکو ایوانکوویچ هم از شعار هواداران استقلال بی نصیب نماند و مورد توهین طرفداران آبی قرار گرفت.

* سیدرضا افتخاری از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.