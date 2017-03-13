پیروزی استقلال مقابل لوکوموتیو ازبکستان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم لوکوموتیو ازبکستان رفت که این بازی در نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به اتمام رسید. فرشید اسماعیلی (۳۷) برای استقلال گلزنی کرد.

این مسابقه از ساعت ۱۹ آغاز شد. هرچند استقلال در دقایق ابتدایی بازی را هجومی آغاز کرد ولی لوکوموتیو به تدریج عملکرد بهتری از خود نشان داد و بازی را به تعادل کشاند. ازبکها حتی یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داشتند که می توانستند دروازه استقلال را باز کنند. در یکی از این موقعیتها در دقیقه ۱۷ سیدمهدی رحمتی زمانی که قصد داشت توپ را از محوطه جریمه دور کند، به خاطر لغزندگی زمین لیز خورد و توپ زیر پای بازیکن لوکوموتیو افتاد ولی ضربه این بازیکن به اوت رفت.

با این حال شاگردان علیرضا منصوریان در دقیقه ۳۷ توانستند از حریف خود پیش بیافتند. فرشید اسماعیلی در این دقیقه با حرکت در عرض و شوت به سمت دروازه لوکوموتیو اولین گل مسابقه را به ثمر رساند تا بازی در نیمه نخست با همین یک گل به اتمام برسد.