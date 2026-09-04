استقبال باشکوه مردم دیر از پیکر سه شهید حملات اخیر دشمن

خبرگزاری مهر، گروه استانها_هادی دوراهکی: پیکرهای مطهر سه شهید والامقام حسن مؤمنی، حسین صالحنژاد و مهدی بحرانی در میان حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی و فرماندار شهرستان دیر تشییع و مورد استقبال قرار گرفت.
مردم دیر در این مراسم با حضور گسترده خود نشان دادند که پس از گذشت سالها از دفاع مقدس و شهادت فرزندان این سرزمین، همچنان پای عهد خود با شهدا ایستادهاند و فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسلهای مختلف این دیار زنده است.
قابهایی از جنس دلتنگی
یکی از جلوههای تأثیرگذار این مراسم، حضور خانوادههای شهدای تازهوارد و دیدار آنان با پیکر عزیزانشان بود؛ لحظاتی که اشک و لبخند، دلتنگی و افتخار در هم آمیخت.
همسران شهدا، فرزندان شهدا و دیگر اعضای خانوادهها در میان جمعیت به استقبال پیکر مطهر شهدا آمدند و با آنان وداع کردند.
در یکی از ماندگارترین قابهای این مراسم، فرزند ۱۴ ساله شهید مهدی بحرانی در میان استقبال باشکوه مردم، به دیدار پدر جانبازش علی بحرانی رفت؛ پدری که در کنار فرزند شهیدش به درجه جانبازی نائل شده است.
این دیدار، تصویری گویا از رنج، صبر و افتخار خانوادهای بود که هم داغ شهادت فرزند را بر دل دارد و هم یادگار روزهای ایثار و مجاهدت است.
حسین ما چون اربابش حسین به خاک و خون غلتید
در میان پیکرهای مطهر، نام حسین صالحنژاد برای خانواده و مردم دیر یادآور مکتب عاشورا بود؛ شهیدی که همچون مولایش حسین(ع)، در راه دفاع از عزت و سربلندی ایران اسلامی به شهادت رسید و پیکرش در خاک و خون آرمید.
حسن مؤمنی نیز مظلومانه به خاک و خون کشیده شد؛ نامی که برای مردم یادآور غربت و مظلومیت امام حسن مجتبی(ع) است.
مهدی بحرانی نیز یکی دیگر از فرزندان این دیار بود که جان خود را در راه دفاع از میهن و آرمانهای انقلاب تقدیم کرد.
سه شهید، سه روایت از ایثار؛ اما یک پیام مشترک: عزت و اقتدار این سرزمین، مرهون خون پاک شهیدانی است که جان خود را فدای ایران و مردم کردند.
دشمنان ایران را به هدفشان نرساندند
حجتالاسلام سیدعلی حسینی، امام جمعه دیر در این مراسم با تقدیر از حضور باشکوه مردم و خانوادههای شهدا اظهار داشت: اگر نوجوانان این سرزمین همچون قاسم ابنالحسن(ع) به میدان نمیآمدند و سینه خود را در برابر دشمن سپر نمیکردند، دشمنانی که میگفتند میخواهیم تمدن ایران را نابود کنیم و ایران را تجزیه کنیم، امروز به اهداف خود رسیده بودند.
وی افزود: خون پاک یکایک مردم، سرداران، دانشمندان و کودکان مظلوم مدرسه میناب و عزیزانی که در مهمانی و عروسی در سیریک به خاک و خون کشیده شدند، در راه دفاع از این ملت و کشور بر زمین ریخته شده است.
امام جمعه دیر با اشاره به شهادت جمعی از مردم در نقاط مختلف کشور گفت: در اهواز و کرمانشاه نیز شهید دادهایم و دشمن باید بداند که این ملت از شهادت و ایثار هراسی ندارد.
حجتالاسلام حسینی تأکید کرد: دشمن کور خوانده است؛ این حضور شما در میدان، پس از بیش از شش ماه، این پیام را به دشمنان داد که این ملت جان میدهد، ایثارگری میکند، اما تسلیم نمیشود.
وی ادامه داد: همانگونه که امام شهیدمان فرمود ما پیرو حسین ابن علی(ع) هستیم و آن حضرت فرمود با کسی مانند یزید بیعت نمیکنم، ملت ایران نیز زیر بار ذلت نمیرود.
وی با بیان اینکه فریاد ملت ایران، امام شهید و رهبر انقلاب همچنان بلند است، گفت: «هیهات منا الذله».
قدردانی از مردم و خانوادههای شهدا
امام جمعه دیر در پایان از حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی و همه دستاندرکاران مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا قدردانی کرد.
حضور گسترده مردم در این مراسم بار دیگر نشان داد که شهدا همچنان در میان مردم زندهاند و خانوادههای آنان، سرمایههای ارزشمند این سرزمین و نماد صبر، ایثار و مقاومت هستند.
مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهیدان حسن مؤمنی، حسین صالحنژاد و مهدی بحرانی در شهرستان دیر، صحنهای از تجدید عهد مردم با شهدا و اعلام دوباره این پیام بود که راه ایثار و مقاومت همچنان ادامه دارد.
پیکر مطهر این سه شهید والامقام شهرستان دیر، فردا جمعه ساعت ۱۶ در بندر دیر با حضور مردم شهیدپرور و خانوادههای معظم شهدا تشییع خواهد شد.
پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر شهید حسین صالحنژاد در گلزار شهدای بردستان و پیکر مطهر شهیدان حسن مؤمنی و مهدی بحرانی در گلزار شهدای دیر، در جوار بقعه متبرکه شاهزاده ابوالقاسم(ع) به خاک سپرده خواهد شد.
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