وزیر آمریکایی حرفش را پس گرفت؛ اذعان به هلاکت ۱۸ نظامی در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «هاوارد لوتنیک»، وزیر بازرگانی آمریکا، پس از آنکه اعلام کرده بود هیچ شهروند یا نظامی آمریکایی در جریان جنگ با ایران کشته نشده است، از اظهارات خود عقب‌نشینی و بابت این سخنان عذرخواهی کرد.

لوتنیک در اظهاراتی جنجالی مدعی شده بود که در جریان جنگ علیه ایران هیچ آمریکایی جان خود را از دست نداده است؛ اما پس از بالا گرفتن انتقادات، سخنان خود را اصلاح کرد و گفت منظور او عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا بوده است؛ عملیاتی که به گفته وی، در جریان آن هیچ نظامی آمریکایی کشته نشده است.

وزیر بازرگانی آمریکا در ادامه تأکید کرد که در جریان جنگ با ایران، ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند.

وی مدعی شد که اظهارات قبلی‌اش ناشی از اشتباه و خلط میان دو عملیات نظامی بوده است.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعای وزیر بازرگانی دولت خود را درباره کشته نشدن هیچ نظامی این کشور در جنگ ایران رد کرد.

ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: «لوتنیک (وزیر بازرگانی آمریکا) هنگام اظهارنظر درباره «کشته نشدن کسی در جنگ ایران»، ونزوئلا را در ذهن داشت.»

وی در ادامه پیام خود اذعان کرد: «در (جنگ علیه) ایران ۱۸ نفر کشته شدند.»