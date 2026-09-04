به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، سیمین رنجبران، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیران پرستاری بیمارستان‌های تابعه برگزار شد.

در این نشست، مدیران پرستاری ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود، مهم‌ترین چالش‌های حوزه پرستاری را مطرح و پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری ارائه کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این نشست با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در ارائه خدمات سلامت، بر ضرورت ایجاد انگیزه در پرستاران به منظور حفظ و نگهداشت نیروهای پرستاری تأکید کرد و توجه به دغدغه‌ها و مسائل این گروه را از عوامل مؤثر در ماندگاری و ارتقای کیفیت عملکرد آنان دانست.

شروین بدو، همچنین بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان مدیران پرستاری بیمارستان‌ها و معاونت درمان دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش‌های حوزه پرستاری تأکید کرد.