شهدا چراغ همیشه روشن مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور عصر پنجشنبه در یادواره شهدای عملیات کربلای ۲ و سالگرد شهادت شهید سیدقاسم موسویان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا در دوران دفاع مقدس با حضور در میدان‌های مختلف، از تمامیت ارضی کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

فرمانده سپاه شهرستان شفت افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های شهداست و آنان با نثار جان خود، فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند.

وی با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس و تهدیدهای پیش روی کشور، بیان کرد: شهدا با شناخت درست از وظیفه خود وارد میدان شدند و نشان دادند که دفاع از میهن و ارزش‌ها نیازمند بصیرت، شجاعت و فداکاری است.

نقدپور در ادامه با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن، گفت: امروز دشمن علاوه بر تهدیدهای سیاسی و اقتصادی، با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی، جنگی پیچیده در حوزه افکار عمومی و ادراک مردم را دنبال می‌کند.

وی افزود: در جنگ رسانه‌ای و ادراکی، دشمن تلاش می‌کند با انتشار اخبار نادرست، تحریف واقعیت‌ها، ایجاد شبهه و القای ناامیدی، نگرش و محاسبات جامعه را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

فرمانده سپاه شهرستان شفت بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه تأکید کرد و گفت: در مواجهه با اخبار و مطالب منتشرشده در فضای مجازی باید از شتاب‌زدگی در پذیرش یا بازنشر اطلاعات پرهیز کرد و اخبار را از منابع معتبر دریافت و صحت آن را بررسی کرد.

نقدپور همچنین وحدت و انسجام اجتماعی را از ضرورت‌های مهم شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و دامن زدن به مسائل حاشیه‌ای، وحدت و همدلی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق به اهداف خود دست یابد.

وی با اشاره به پیام شهدا برای نسل امروز، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های شهیدان، مسئولیت‌پذیری، ایستادگی در برابر دشمن و حفظ انسجام و همبستگی است و جامعه امروز نیز برای عبور از چالش‌ها به همین روحیه نیاز دارد.

فرمانده سپاه شهرستان شفت در پایان با تأکید بر نقش نسل جوان در تداوم مسیر شهدا، افزود: جوانان باید با شناخت درست تاریخ دفاع مقدس و مطالعه زندگی شهدا، با اهداف و آرمان‌های آنان آشنا شوند و فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تداوم بخشند.