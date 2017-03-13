به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شامگاه امروز به رسم هر ساله در شلمچه و با حضور پرشور کاروان های راهیان نور برگزار شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل علنی کردن بحران های متعدد آمریکا از لحاظ اقتصادی و سیاسی، اعلام شکایت از دولت باراک اوباما به دلیل شنود مکالمات و رسواگری ها در مورد وضعیت فقر و مشکلات مردم آمریکا و همچنین نشان داده چهره واقعی از استکبار جهانی، یکی از سه نامزدهای دریافت پنجمین جایزه بین المللی باروت خیس به عنوان مستحق دریافت این جایزه بین المللی معرفی شد.

علاوه بر ترامپ رئیس جمهور آمریکا، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی و هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیگر کاندیدای این جشنواره بودند.

جایزه «باروت خیس» با شعار «عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد» به صورت سالانه به مخالفان جمهوری اسلامی ایران که ناخودآگاه توطئه یا طرحی شوم را ضد ایران اسلامی برملا و حقیقت تزویر استکبار را نمایان می کنند، اهدا می شود.

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی ایران را بزرگترین حامی تروریست خواند در حالی که این کشور بزرگترین حامی گروه های تکفیری و تروریستی در جهان محسوب می شود و موجب ناامنی در منطقه و جهان شده اند.

هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه سابق ایالات متحده و نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا نیز به دلیل علنی کردن سیاست آمریکا در به وجود آوردن و حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری همچون داعش و همچنین رسواگری ها در مورد وضعیت کنونی آمریکا در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاندیدای دریافت این جایزه بودند

نخستین جایزه بین المللی باروت خیس در سال ۹۱ به همسر بارک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا که با اهدای جایزه اسکار به فیلم ضد ایرانی آرگو، پرده از سیاسی بودن هالیوود برداشت اهدا شد.

در سال ۹۲ دومین جایزه بین المللی باروت خیس، به طور مشترک به «تاریا کرونبرگ» رئیس هیئت پارلمانی اروپا و «کاترین اشتون» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسید چرا که در سفر به تهران مخفیانه با برخی از فتنه گران دیداری داشتند و به دلیل دیدار پنهانی با نسرین ستوده و اهدای جایزه ساخاروف به وی، نشان دادند که اتاق فکر فتنه ۸۸ در اروپا بوده است و به این دلیل این این جایزه را از آن خود ساختند.

سومین جایزه بین المللی باروت خیس در سال ۹۳ نیز به مانوئل والس نخست وزیر سابق فرانسه به خاطر توهین به اعتقادات ادیان الهی رسید چرا که این کشور در حالی که ادعا دارند در فرانسه، آزادی اندیشه و حقوق انسانی وجود دارد اما با توهین به مقدسات اسلامی، نشان دادند که آزادی اندیشه در غرب وجود ندارد.

چهارمین جایزه بین المللی باروت خیس هم در سال گذشته به چریل بون ایساکس (آیزاکس) رئیس آکادمی هنرهای سینمایی و علوم اسکار به دلیل حذف فرمایشی فیلم محمد (ص) از گردونه رقابت ها و برملا کردن ماهیت ضد اسلامی اسکار اهدا شد.