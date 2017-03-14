شکست پرسپولیس برابر الریان/ پایان تلخ سال برای سرخپوشان در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه السد دوحه مهمان تیم الریان قطر بود که این دیدار با شکست ۳ بر یک سرخپوشان ایران به پایان رسید.

مهدی طارمی(۶) برای پرسپولیس و رودریگو تاباتا(۱۹ و ۵۷ - پنالتی) و گارسیا ویرا(۸۸) برای تیم فوتبال الریان گل زدند.

در این دیدار که پرسپولیس با لباس های سفید به میدان رفته بود شاگردان برانکو خیلی زود به گل رسیدند. در دقیقه ۵ این دیدار مهدی طارمی در موقعیتی که به نظر آفساید هم می رسید دروازه حریف را باز کرد و بعد از این گل هم چند موقعیت خوب داشت اما نتوانست از آنها استفاده کند.

در ادامه این تیم الریان بود که توانست موقعیت های بهتری را ایجاد کند و در دقیقه ۱۹ توسط «تاباتا» به گل تساوی دست پیدا کرد. بعد از این گل برای دقایقی الریان تیم برتر میدان بود اما در دقایق پایانی نیمه اول این پرسپولیس بود که چند موقعیت عالی برای گلزنی داشت.

نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که پرسپولیس در خط حمله کم تعداد بود و موقعیت هایی هم که نصیبش می شد زهر چندانی نداشت. با این حال یک ضد حمله از تیم الریان کافی بود تا سیدجلال حسینی در دقیقه ۵۶ روی سباستین سوریا مرتکب خطای پنالتی شود و این ضربه را تاباتا به گل دوم حریف تبدیل کند.

در ادامه پرسپولیس حملات زیادی را روی دروازه میزبان انجام داد و صاحب موقعیت های خوبی هم برای گلزنی شد اما نتوانست از این فرصت های خوب برای به تساوی کشاندن بازی استفاده کند. در دقیقه ۸۵ الریان در یک ضد حمله صاحب موقعیت تک به تک شد که بیرانوند ضربه مهاجم حریف را گرفت.

درحالی که پرسپولیس برای رسیدن به گل تساوی تلاش می کرد الریان در یک ضد حمله و روی یک ضربه ایستگاهی موفق شد توسط ویرا به گل سوم دست پیدا کند.

پرسپولیس با این شکست ۴ امتیازی شد و باید منتظر دیدارهای آینده اش در لیگ قهرمانان آسیا باشد.