«پایتخت ۵» همچنان در حال نگارش/ با بدهکاری انباشته ای مواجه بودیم

علیرضا برازش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تکلیف گروه کودک و نوجوان که قرار بود در این شبکه راه اندازی شود، گفت: راه اندازی گروهی که هزینه دارد و نمی تواند به آسانی آورده داشته باشد زمان می برد.

وی ادامه داد: راه اندازی گروه کودک و نوجوان بعد از اینکه مدتی نبوده است نیاز به هزینه دارد مخصوصا که این گروه نمی تواند اسپانسر داشته باشد و بنابراین باید ابتدا بتوان هزینه هایی را فراهم کرد.

مدیر شبکه یک با اشاره به بودجه لازم برای رویکردهای پیش رو عنوان کرد: ما ابتدای ورود به شبکه با بدهکاری های انباشته ای مواجه شدیم و من با هزینه هایی که از بودجه می گیرم باید بدهکاری ها را تسویه کنم تا ان شاءالله بتوانیم به شرایط ثبات برسیم.

وی درباره اینکه قرار بود محمدرضا شهیدی فرد در این شبکه برنامه ای داشته باشد، اظهار کرد: خود شهیدی فرد اقبالی برای این موضوع نشان نداده است.

برازش در پایان درباره زمان کلید خوردن سریال «پایتخت۵» تصریح کرد: «پایتخت۵» در حال نگارش است و احتمال زیاد در سال دیگر کلید بخورد.