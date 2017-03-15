عملکرد واحدهای اجرایی پست در ایام نوروز ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین حسن نژاد گفت: به دستور مدیرعامل شرکت پست و با توجه به ضرورت هماهنگی بین واحد های اجرایی و هدایت بهتر عملیات پستی، در روزهای پایانی سال و همچنین ایام نوروز، برنامه های منظم و مستمری از سوی معاونت فنی و بازرگانی ، برای ارزیابی کار واحدهای اجرایی تدوین شد.

وی افزود: براین اساس ضمن ارزیابی مستمر از وضعیت موجود، زمینه سرعت انجام فعالیت ها و بهبود عملیات پستی به ویژه در بخش های رهسپاری و توزیع مرسولات فراهم شد تا شرکت پست، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود در قبال مشتریان اقدام کند.

معاون فنی و بازرگانی مدیر عامل شرکت پست با اشاره به اینکه با برنامه ریزی های انجام شده در مرحله اول بازدید از ادارات کل پست استانها با رویکرد پایش سیستمی و فیزیکی عملیات پستی در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: علاوه بر انجام بازدید از استان های البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس ،هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر از همکاران و کارشناسان واحدهای بازرس و حراست ادارات کل استان های همجوار نیز برای برنامه بازدید از عملیات اجرایی فرآیندهای پستی ۲۱ استان استفاده شد.

وی با تاکید براینکه این کار ضمن ایجاد فرصت ارزیابی عملیات استان ها، زمینه تبادل تجربیات میان آنها را نیز فراهم کرد تا بتوانند اقدامات موثر و راهگشایی را برای استان های خود اجرا کند، گفت: رصد سیستمی و روند مرسولات از طریق سیستم رهگیری با استفاده از بانک بارکد پستی، بازدید روزانه مرکز تجزیه و مبادله تهران و فرآیند عملیات پستی مناطق ۸ گانه استان تهران از جمله اقدامات دیگری است که انجام شد.

حسن نژاد اظهارکرد: این ارزیابی ها در راستای بهبود شرایط موجود و جلب رضایت مشتریان و انجام به موقع فعالیت های پستی صورت می گیرد.