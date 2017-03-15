آخرین نشست شورای معاونان وزارت ارشاد در سال ٩٥ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات معاونان این وزارتخانه به جمع بندی اقدامات صورت گرفته معاونت ها و سازمان های تابعه در حوزه‌های مختلف در سال ٩٥ پرداخت.

صالحی امیری در ادامه گفت: با توجه به اینکه سال جدید با میلاد با سعادت حضرت فاطمه (س) آغاز می‌شود، توجه به گفتمان فاطمی در این سال بیش از پیش ضروری است.

وی همچنین بر ادامه مسیر و اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و توجه به منویات مقام معظم رهبری و مراجع در انجام امور تاکید کرد.

در این نشست معاونان و روسای سازمان‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد و مجموعه اقدامات خود در سال ٩٥ پرداختند.

در بخشی از این نشست، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الله ایوبی رییس پیشین سازمان سینمایی، سمعی و بصری حکم جدید به عنوان مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وی اعطا شد.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و تلاش‌های معاونان و روسای سازمان های تابعه برای پیشبرد اهداف این وزارتخانه و اعتلای فرهنگ و هنر کشورمان تقدیر کرد.

در پایان این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه معاونین و دیگر اعضای این شورا عکس یادگاری گرفتند.