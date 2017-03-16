۱۴ دانشگاه ایرانی در جمع برترین های آسیا قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ میلادی ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها را در سطح جهان آغاز کرده است. تایمز از سال ۲۰۱۳ میلادی رتبه بندی دانشگاه های برتر آسیایی را نیز به صورت سالانه ارائه می دهد.

دهقانی اظهار داشت: پایگاه رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد دانشگاه های تحت پوشش خود را از ۲۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۰۰ دانشگاه افزایش داده است و بدین ترتیب دانشگاه های برتر ۲۴ کشور آسیایی توانستند در سال ۲۰۱۷ میلادی در فهرست برترین های آسیا قرار گیرند و سریلانکا، کویت و فیلیپین برای اولین بار حضور در این رتبه بندی را تجربه می کنند.

وی افزود: در فهرست سال ۲۰۱۷ تایمز همچون گذشته، کشورهای آسیای شرقی بیشترین جایگاه های برتر جدول را به خود اختصاص داده اند. دانشگاه ملی سنگاپور همچون سال گذشته در جایگاه نخست آسیا قرار گرفته است. دانشگاه پکینگ چین، دانشگاه تسینگوآ چین، دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور و دانشگاه هنگ کنگ به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم آسیا را کسب کرده اند.

سرپرست ISC گفت: در پنجمین دوره رتبه بندی دانشگاه های آسیایی از ایران دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، شیراز، صنعتی خواجه نصیر، تهران، اصفهان، شهید بهشتی، یزد، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی کرج و دانشگاه زنجان توانستند در جمع دانشگاه های برتر آسیا در سال ۲۰۱۷ میلادی قرار گیرند.

دهقانی اظهار داشت: دانشگاه های شیراز، اصفهان، یزد، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی کرج و زنجان برای اولین بار توانسته اند در سال ۲۰۱۷ به جمع دانشگاه های برتر آسیایی راه پیدا کنند.

جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور را در رتبه بندی آسیایی تایمز نشان می دهد.

عملکرد دانشگاه های کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز نام دانشگاه رتبه سال ۲۰۱۳ رتبه سال ۲۰۱۴ رتبه سال ۲۰۱۵ رتبه سال ۲۰۱۶ رتبه سال ۲۰۱۷ دانشگاه صنعتی شریف ۴۲ ۳۷ ۴۳ ۵۲ ۷۱ دانشگاه علم و صنعت - - ۶۹ ۵۷ ۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان ۹۵ ۸۵ ۶۱ ۶۱ ۹۲ دانشگاه صنعتی امیر کبیر - - - ۷۶ ۱۱۰-۱۰۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۲ ۸۳ - ۱۱۰-۱۰۱ ۱۴۰-۱۳۱ دانشگاه شیراز - - - - ۱۸۰-۱۷۱ دانشگاه خواجه نصیرطوسی - - - ۱۴۰-۱۳۱ ۱۹۰-۱۸۱ دانشگاه تهران - - - ۱۵۰-۱۴۱ ۱۹۰-۱۸۱ دانشگاه اصفهان - - - - ۲۵۰-۲۰۱ دانشگاه شهید بهشتی - - - ۱۶۰-۱۵۱ ۲۵۰-۲۰۱ دانشگاه یزد - - - - ۲۵۰-۲۰۱ دانشگاه فردوسی مشهد - - - - ۲۵۱+ دانشگاه آزاد اسلامی کرج - - - - ۲۵۱+ دانشگاه زنجان - - - - ۲۵۱+

سرپرست ISC ادامه داد: رتبه بندی آسیایی تایمز همچون رتبه بندی جهانی تایمز، از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی بهره می گیرد.

وی گفت: ۱۳ شاخص های رتبه بندی تایمز شامل ۱) میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده (در معیار استنادها)؛ ۲) بررسی شهرت پژوهشی، ۳) تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی و ۴) درآمد پژوهش (در معیار پژوهش)؛ ۵) بررسی شهرت آموزشی، ۶) نسبت مدرک دکتری ارائه شده توسط مؤسسه به تعداد اعضای هیأت علمی، ۷) نسبت تعداد کل دانشجویان به اعضای هیأت علمی است.

دهقانی اضافه کرد: از دیگر شاخص ها می توان به ۸) نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه، ۹) درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی (در معیار آموزش)؛ ۱۰) نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی، ۱۱) نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی، ۱۲) سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی (در معیار وجهه بین المللی)؛ ۱۳) درآمد پژوهشی حاصل از صنعت به ازای اعضای هیأت علمی (در معیار درآمد صنعتی) اشاره کرد.

وی گفت: تایمز برای رتبه بندی دانشگاه ها، بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه استنادی اسکوپوس، بخشی دیگر را از نظرسنجی های شهرت و بخش دیگری را نیز از دانشگاه ها و به صورت خود اظهاری گردآوری می کند.

سرپرست ISC افزود: در سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد دانشگاه های برتر ایران از ۸ دانشگاه در سال گذشته به ۱۴ دانشگاه ارتقا یافته است و به لحاظ تعداد دانشگاه های برتر در قاره آسیا ایران همچون سال گذشته، رتبه ۷ آسیا را کسب کرده است.

وی گفت: ژاپن با دارا بودن ۶۹ دانشگاه مقام اول آسیا، چین با ۵۴ دانشگاه مقام دوم و هند با ۳۳ دانشگاه مقام سوم آسیا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر به دست آورده اند. همچنین ایران با ۱۴ دانشگاه بعد از ترکیه با ۱۷ دانشگاه، بیشترین تعداد دانشگاه را در خاورمیانه از آن خود کرده است. رژیم اشغالگر قدس و عربستان صعودی به ترتیب با ۶ و ۴ دانشگاه بعد از ایران قرار گرفته اند.