کشورهای هسته ای امنیت خیالی خود را بر ناامنی جهانی بنا کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه با ایراد سخنانی در اجلاس مذاکره سند حقوقی ممنوعیت سلاح های هسته ای مواضع و انتظارات کشورمان را در رابطه با خلع سلاح هسته ای تشریح کرد.

خوشرو گفت: تاریخ سلاح های هسته ای یادآور زشت‌ترین واقعه تاریخ و بزرگ ‌ترین نسل‌کشی و سوء استفاده از دست آورد علمی انسان است.

وی اضافه کرد که انفجار سلاح های هسته‌ای توسط آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی فاجعه‌ای انسانی با ابعاد بی‌سابقه به وجود آورد که امنیت بشری را با تهدیدی عظیم مواجه ساخته است.

نماینده ایران با انتقاد از کشورهای دارنده سلاح هسته ای یاد آورشد:خواست مشروع و مطالبه جدی جامعه‌ جهانی برای امحاء کامل سلاح های هسته ای توسط گروه انگشت‌شماری از دولت‌ها، که امنیت خیالی خود را بر ناامنی همگانی بنا کرده‌اند، نادیده گرفته شده است.

خوشرو خاطر نشان شد: متاسفانه تلاش های بین المللی و معاهداتی نظیر معاهده منع گسترش «ان پی تی» در از میان برداشتن تهدید بزرگ سلاح های هسته ای توفیق نداشته اند و عمده ترین عامل این عدم توفیق این است که کشورهای دارنده سلاح های هسته ای تاکنون اقدامی جدی در اجرای تعهدات خلع سلاح هسته ای انجام نداده اند و به گمان ما در آینده نیز چنین اقداماتی را صورت نخواهند داد.

نماینده دائم ایران در ادامه گفت که همین کشور ها با بی اعتنایی به مطالبه جهانی به ساخت و مدرن سازی زرادخانه ها و کلاهک های هسته ای با قدرت تخریبی بیشتر مشغولند.

خوشرو به تحریم این کنفرانس توسط کشورهای دارنده سلاح هسته ای به رغم تعهد آن ها در ماده شش معاهده منع گسترش مبنی بر اقدامات موثر برای خلع سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت که عدم شرکت این کشور ها در این کنفرانس که به منظور مذاکره پیرامون سند حقوقی منع سلاح هسته ای برگزار شده، حکایت از عدم پایبندی آن ها به تعهدات خود طبق ماده ۶ ان پی تی می کند.

سفیر و نماینده کشورمان در خصوص دلایل شرکت جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس تصریح کرد: ایران به عنوان قربانی سلاح های شیمیایی ازخطرات ناشی از سلاح های کشتار جمعی بخوبی آگاهی دارد و مصمم است فعالانه در تلاش های دیپلماتیک برای نجات بشریت از این خطر مشارکت کند.

وی ضمن تاکید بر حمایت ایران از اهداف این کنفرانس، در بیان انتظارات کشورمان از این مذاکرات گفت: مذاکرات باید به انعقاد یک سند بین المللی که تملک، ساخت و تولید، آزمایش، انتقال، استقرار، مدرن سازی و استفاده از سلاح های هسته ای تحت هر شرایطی را به طور جامع ممنوع سازد منتهی شود.

نماینده دائم ایران در نهایت تاکید کرد که این ممنوعیت ها باید با امحاء سلاح های هسته ای همراه باشد زیرا چنین توافقی بدون نابودی سلاح های هسته ای هیچ تضمینی قطعی علیه استفاده از چنین سلاح هایی ایجاد نخواهد کرد.