مرغ ارزان شد/قیمت به ۷۴۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده نسبت به ابتدای هفته، با کاهش ۲۰۰ تومانی ۴ هزار و تومان۸۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۶هزار و ۶۰۰ تومان، توزیع درب واحدهای صنفی ۶ هزار و ۷۵۰ تومان و خرده فروشی های سطح شهر ۷هزار و ۴۰۰تومان است.

وی افزود: نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶ هزار و ۹۰۰ و ران مرغ بدون کمر، برابر با قیمت مرغ یعنی ۷ هزار و ۴۰۰تومان است.

یوسف خانی گفت: نرخ هر کیلو سینه بدون استخوان با کتف ۱۲هزار تومان، سینه بدون کتف۱۳ هزار تومان و فیله مرغ ۱۶ هزار تومان است.