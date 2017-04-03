نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ قیمت مرغ به ۷۳۰۰ تومان رسید

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار، اظهارداشت: امروز دوشنبه قیمت مرغ زنده ۴۸۵۰ تومان، نرخ مرغ آماده طبخ درب کشتارگاه (به صورت نقدی) ۶۵۰۰ تومان، تحویل درب واحدهای صنفی (به صورت نقدی) ۶۶۵۰ تومان و فروش درب واحدهای صنفی ۷۳۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: قیمت مرغ نسبت به ۳ روز پیش ۱۰۰ تومان ارزان شده است.

وی اضافه کرد: همچنین نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۶۵۰۰ تومان، ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۷۳۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۳۰۰۰ تومان و سینه با کتف ۱۲۰۰۰تومان است.