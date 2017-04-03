نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی در دامغان افتتاح شد

جعفر صفاخواه در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه دومین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی استان سمنان با هدف عرضه دائمی صنایع دستی در دامغان راه اندازی شده است، افزود: بنای این نمایشگاه و فروشگاه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان مرمت و بازسازی شده و با کاربری فروش صنایع دستی به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این مرکز در رونق تولید صنایع دستی و حمایت هر چه بیشتر از هنرمندان صنایع دستی دامغان موثر باشد، گفت: نخستین نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی استان سمنان در شهرستان گرمسار راه اندازی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان افزود: این فروشگاه و نمایشگاه دائمی در باغ موزه علم و صنعت، واقع در کارخانه پنبه پاک کنی گرمسار راه اندازی شده است.

صفاخواه با بیان اینکه نمایشگاه دائمی و کارگاه تولید زنده صنایع دستی و هنرهای سنتی در سمنان نیز در حال راه‌اندازی و ساخت است، گفت: این نمایشگاه جنب ترمینال سمنان در محوطه‌ای به مساحت پنج هزار مترمربع شامل غرفه‌های نمایشگاهی و ... است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون فاز اول ساخت این نمایشگاه در سمنان به پایان رسیده است، افزود: کار طراحی نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی در شهرستان شاهرود نیز انجام شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با یادآوری اینکه در استان چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند در ۵۲ رشته صنایع دستی مشغول فعالیت هستند، افزود: در دامغان رشته‌های سفال و سرامیک، چاپ قلمکار، نازک کاری چوب، نساجی سنتی، بافته‌های داری، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از رونق خوبی برخوردار است.