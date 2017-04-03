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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۴۴

مهر خبر می دهد

سعید آقاخانی هیچ نقشی در سریال «پایتخت ۵» ندارد

سعید آقاخانی هیچ نقشی در سریال «پایتخت ۵» ندارد

سریال «پایتخت ۵» در حالی به زودی وارد مرحله فیلمبرداری می شود که برخلاف برخی خبرها سعید آقاخانی بازیگر آن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این یکی از رسانه ها از حضور سعید آقاخانی در سریال «پایتخت ۵» ساخته سیروس مقدم خبر داده بود ولی طبق آخرین خبرها آقاخاتی هیچ یک از نقش های این سریال را بازی نمی کند.

سریال «پایتخت ۵» با همکاری سازمان فرهنگی رسانه‌ای اوج و کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری تولید می‌شود.

فیلمبرداری سریال «پایتخت ۵» به کارگردانی سیروس مقدم از ۲۵ فروردین ماه آغاز می‌شود.

ضبط صحنه های خارج از کشور «پایتخت۵» در شهر گیرنه کشور قبرس آغاز شده و سایر بخش ها نیز در تهران، کیش، شهرک سینمایی دفاع مقدس، شهر پرند و شهرهای شمال کشور ضبط خواهد شد.

کد مطلب 3943564

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