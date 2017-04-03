زمین لرزه ۳.۷ بندرعباس را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۲۱:۲۵:۰۱ امشب زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر بندرعباس را لرزاند. این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین و در مرز خلیج فارس و هرمزگان و مختصات جغرافیایی (طول جغرافیایی: ۵۶.۳۹ عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۷) رخ داده است.

مرکز زلزله در ۱۰ کیلومتری بندرعباس، ۱۴ کیلومتری جزیره هرمز و ۲۷ کیلومتری قشم بوده است.

همچنین ساعت ۲۰:۴۲:۴۱ امشب دوشنبه ۱۴ فروردین، زمین‌لرزه‌ی دیگری به بزرگی ۳.۴ ریشتر "شهر بندرچارک" را لرزاند. این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.