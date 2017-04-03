  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۳۸

زمین لرزه ۳.۷ بندرعباس را لرزاند

زمین لرزه ۳.۷ بندرعباس را لرزاند

بندرعباس - زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر شهر بندرعباس را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۲۱:۲۵:۰۱ امشب زلزله‌ای به  بزرگی  ۳.۷ ریشتر بندرعباس را لرزاند. این زلزله در عمق ۵ کیلومتری زمین و در مرز خلیج فارس و هرمزگان  و مختصات جغرافیایی (طول جغرافیایی: ۵۶.۳۹ عرض جغرافیایی: ۲۷.۱۷) رخ داده است.

مرکز زلزله در ۱۰ کیلومتری بندرعباس، ۱۴ کیلومتری جزیره هرمز و ۲۷ کیلومتری قشم بوده است.

همچنین ساعت ۲۰:۴۲:۴۱ امشب دوشنبه ۱۴ فروردین، زمین‌لرزه‌ی دیگری به بزرگی ۳.۴ ریشتر "شهر بندرچارک" را لرزاند. این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.

کد مطلب 3943750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه