به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۳ و ۲۹ دقیقه روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در حوالی بندرعباس به ثبت رسید.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۵.۹۸ و عرض جغرافیایی ۲۷.۳۳ و در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داده است.

بر اساس این گزارش، کانون زمین لرزه در فاصله ۳۳ کیلومتری بندرعباس ۳۴ کیلومتری فین و ۴۱ کیلومتری درگهان قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون این زمین لرزه تا مرکز استان هرمزگان ۳۳ کیلومتر و تا شهر کرمان ۳۴۵ کیلومتر گزارش شده است.