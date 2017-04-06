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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا:

همه گزینه‌ ها درباره سوریه روی میز است

همه گزینه‌ ها درباره سوریه روی میز است

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا به بهانه واکنش به حمله شیمیایی چند روز گذشته به منطقه «خان شیخون» واقع در ادلب سوریه گفت: تمام گزینه‌ ها علیه دمشق روی میز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «سی اِن بی سی»، «مایک پنس» معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که درباره سوریه «همه گزینه‌ ها روی میز است».

معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس‌ نیوز به بهانه واکنش به انتشار اخبار مربوط به حمله شیمیایی چند روز گذشته به منطقه خان شیخون واقع در استان ادلب در شمال غرب سوریه در این باره گفت: درباره حمله شیمیایی در سوریه که ما دمشق را مسئول آن می دانیم، می گویم که تمام گزینه‌ ها روی میز است.

«مایک پنس» با تکرار مواضع خصمانه خود در قبال دولت قانونی سوریه مدعی شد: همه شواهد به نقش اسد در این موضوع اشاره دارد.

کد مطلب 3945906

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