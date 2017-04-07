اروندکناریها خواستار الحاق شهرشان به محدوده منطقه آزاد اروند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم در گفتگو با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آنان خواستند تا با توجه به مشکلات عدیده مردم این بخش و دینی که به نظام و انقلاب از بابت هشت سال دفاع مقدس دارند، در خصوص کمک به الحاق اروندکنار به محدوده منطقه آزاد اروند اقدام کنند.

به گفته آنان مردم این بخش مرزی در وضعیت بسیار بد معیشتی قرار دارند به طوری که برخی از آنان حتی در تامین و تهیه مایحتاج اولیه خود نیز دچار مشکل هستند.

برخی از مردم اروندکنار با حمل دست نوشته هایی با مضامین «منطقه آزاد حق ما است»، «الحاق اروندکنار به منطقه آزاد اروند» و «اشتغال پایدار» خواهان همراهی و کمک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به مردمان این خطه ایثارگر از کشورمان شدند.

اروندکناریها همچنین در طوماری که به امضا صدها نفر از اهالی منطقه رسیده است از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار الحاق اروندکنار به منطقه آزاد اروند شدند.

در بخشی از این طومار آمده است: اینجانبان امضا کنندگان ذیل ساکنان منطقه محروم اروندکنار به دلیل قرار گرفتن بخش اروندکنار در منتهی الیه شبه جزیره آبادان و خرمشهر و بن بست جغرافیایی و وابستگی اجتماعی و معیشتی مردم اروندکنار با شهرستان آبادان، جهت زدودن محرومیت، نسبت به الحاق این بخش به منطقه آزاد تجاری اروند را خواهانیم.

پاسخ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اروندکناریها بدون دادن هیچ قول تعهد آوری، پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیربط در تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ادای احترام اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به شهدای گمنام یادمان والفجر ۸ و گشت دریایی بر روی رودخانه اروند رود از برنامه های امروز صبح اعضای این کمیسیون در دومین روز از سفرشان به آبادان و خرمشهر بود.

عصر امروز نشست شورای اداری استان خوزستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر مسئولان شهری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در محل تالار الغدیر فرمانداری ویژه آبادان برگزار می شود.

