صبای قم مزد برتری خود را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی پس از پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز که عصر جمعه در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، اظهار داشت: در ابتدا از مردم قم و هواداران تیم صبا تشکر می‌کنم که ما را در این بازی یاری کردند و همچنین از مدیریت باشگاه و هیئت فوتبال و همه عوامل در این بازی که همدل و همزبان بودند و در نهایت باعث پیروزی ما شد.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم در این بازی سنگین که تیم مقابل یک تیم بسیار خوب فیزیکی و پرمهره و دارای یک مربی با دانش بود توانستیم سربلند بیرون بیاییم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: ما شناخت خوبی از تیم تراکتورسازی داشتیم و بازی خوب امروز تیم صبا در واقع ادامه بازی برابر پدیده بود که در آن بازی به ناحق باختیم.

وی با بیان اینکه میانه زمین تراکتور را بستیم چرا که می‌دانستیم این منطقه می‌توانند برای تیم حریف مهم باشد، افزود: از بازیکنانم تشکر می‌کنم که در یک بازی حساب شده توانستیم این بازی را ببریم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

جایگاه فعلی صبای قم در شأن این تیم نیست

مرفاوی با بیان اینکه جایگاه فعلی صبای قم در شأن این تیم نیست، فزود: اگر شرایط و برنامه ریزی‌های بهتری داشتیم می‌توانستیم در نیم فصل اول در رده‌های بهتری باشیم.

وی همچنین در خصوص اعتراض قلعه‌نویی به نحوه داوری در این بازی، بیان داشت: آقای قلعه‌نویی دوست و استاد من است و من نمی‌خواهم جوابشان را بدهم چون برایم قابل احترام هستند اما اشتباهات داوری اگر هم باشد برای هر تیمی ممکن است رخ دهد و یک روز ممکن است به نفع ما و روز دیگری بر ضرر ما باشد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: آقای قلعه‌نویی پس از این بازی به من گفت که شما در این بازی برتر بودید و ما مزد برتری خود را گرفتیم.

وی در پایان از مسئولان استان خواست تا شرایط بهتری برای حضور هواداران در ورزشگاه و حمایت از تیم صبا فراهم کنند و حضور خوب امروز تماشاگران برای بازی‌های آتی نیز ادامه داشته باشد.