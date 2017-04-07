۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

هفته بیست و ششم لیگ برتر؛

مدعی قهرمانی از گزینه سقوط ۳ گل خورد/ تراکتور آب و روغن قاطی کرد!

دیدار تیم های فوتبال صبای قم و تراکتورسازی با شکست سنگین تیم تبریزی به پایان رسید تا این تیم شانس دوم شدن مجدد را هم از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه با دیدار تیم های صبای قم و تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز پیگیری شد که این بازی در پایان با برتری ۳ بر صفر تیم صبا به پایان رسید. امید جهانبخش (۶۲ و ۹۵( و میثم مجید(۹۷ - پنالتی) برای صبا گل زد.

در این دیدار که برای دو تیم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود تراکتورسازی نتوانست از موقعیت هایی که داشت به خوبی استفاده کند و در نهایت نیمه دوم گل را از صبا دریافت کرد و حتی به میدان فرستادن فرزاد حاتمی که مورد غضب امیر قلعه نویی بود نتوانست چاره کار باشد.

در دقایق پایانی این دیدار کرار جاسم مجددا خبرساز شد و پس از دریافت کارت زرد دوم و اخراج از بازی به سمت داور حمله کرد و چند بازیکن به او آویزان شدند تا اجازه ندهند به داور صدمه ای بزند. او حتی بیرون از زمین هم آرام نداشت و چند نفر مهارش کرده بودند!

صبا که در آستانه سقوط به لیگ دسته اول قرار دارد برای رسیدن به سه امتیاز این بازی تلاش زیادی انجام داد و در نهایت موفق شد سه امتیاز حیاتی را کسب کند. 

صبا با این پیروزی ۲۵ امتیازی شد و یک پله در جدول صعود کرد تا فعلا از جمع دو تیم سقوط کننده نجات پیدا کند و جای خود را به سیاه جامگان بدهد. تراکتورسازی هم با ۴۷ امتیاز در رده سوم باقی ماند و خیال پرسپولیس را برای قهرمان شدن راحت کرد. 

رضا خسروي

    • امیر IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آقای قلعه نویی حالا چه توجیحی داری ؟همیشه میگفتی قبل وبعدپرسپولیس حالاکه هم بعدازپرسپولیس وهم استقلال بازی کردیدوازنتائج آنان آگاه بودی چرانبردی ؟ لطف کن دیگه توجیه نتراش

