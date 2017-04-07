به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از شکست ۳ بر صفر تیمش مقابل صبای قم که عصر جمعه در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، گفت: صبای قم در مجموع روز بسیار خوبی داشت و بازی جنگنده‌ای داشت اما کاش داور طوری مدیریت می‌کرد که بازی به سمت احساسی شدن نمی‌رفت.

وی افزود: صبا پس از آن که گل اول خود را به ثمر رساند با برنامه و جنگنده بازی را ادامه داد.

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز با انتقاد شدید از داوری این بازی اظهار داشت: آقای اکبریان داور این بازی برای چندمین بار است که برای ما قضاوت می‌کند که ما با مشکل مواجه می‌شویم.

وی گفت: اگر گل دوم صبا خطا نبود قول می‌دهم مربیگری را کنار بگذارم اما اگر این صحنه خطا بود آقای کامرانی‌فر داور این بازی آقای اکبریان را بازنشسته کند.

قلعه نویی افزود: مشکلاتی که در داوری ایجاد شد چیزی از ارزش‌های تیم صبای قم کم نمی‌کند هر چند که در ابتدا بازی در دست ما بود و ما خوب بازی کردیم اما پس از دریافت گل اول بازی تیم صبا به سمت احساسی شدن رفت.

وی اظهار داشت: داور این بازی برای تیم‌های آذری مشکلاتی ایجاد کرده است و تیم‌های آذری لطمه‌های زیادی از این بابت خوردند و ما هم قبلاً به آقای کامرانی‌فر گفته بودیم که داور دیگری را برای ما قرار دهد.

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز همچنین اظهار داشت: بازیکنان تیم تراکتور با دل و جان بازی کردند و بی انگیزه نبودند و ما شکست را می‌پذیریم و به تیم صبا تبریک می‌گوییم.