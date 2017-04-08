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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۰۶

هفته سی و یکم لالیگا؛

شکست غیرمنتظره بارسلونا در زمین مالاگا/ رئال مادرید صدرنشین ماند

شکست غیرمنتظره بارسلونا در زمین مالاگا/ رئال مادرید صدرنشین ماند

تیم فوتبال بارسلونا با قبول شکست غیر منتظره در زمین مالاگا شانس صعود به صدر جدول رده‌بندی لالیگا را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در ادامه هفته سی و یکم رقابتهای لالیگا در زمین مالاگا به میدان رفت و برابر این تیم شکست ۲ بر صفر را متحمل شد.

ساندرو رامیرز (۳۲) و جانی (۹۰) گل های تیم مالاگا را به ثمر رساندند. در دقیقه ۶۵ نیز نیمار بخاطر خطای فاحش روی بازیکن مالاگا اخراج شد.

تیم بارسلونا از این فرصت برخوردار بود با شکست مالاگا به صدر جدول رده بندی صعود کند اما در شبی که مسی روی فرم مطلوب نبود و بازیکنان این تیم کاملا عصبی به نظر می رسیدند نتیجه را به میزبان خود واگذار کرد.

بدین ترتیب رئال مادرید با یک بازی کمتر و ۷۲ امتیاز صدرنشین ماند. بارسلونا با ۶۹ امتیاز در رده دوم ایستاد.

کد مطلب 3946989

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