شکست غیرمنتظره بارسلونا در زمین مالاگا/ رئال مادرید صدرنشین ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شنبه شب در ادامه هفته سی و یکم رقابتهای لالیگا در زمین مالاگا به میدان رفت و برابر این تیم شکست ۲ بر صفر را متحمل شد.

ساندرو رامیرز (۳۲) و جانی (۹۰) گل های تیم مالاگا را به ثمر رساندند. در دقیقه ۶۵ نیز نیمار بخاطر خطای فاحش روی بازیکن مالاگا اخراج شد.

تیم بارسلونا از این فرصت برخوردار بود با شکست مالاگا به صدر جدول رده بندی صعود کند اما در شبی که مسی روی فرم مطلوب نبود و بازیکنان این تیم کاملا عصبی به نظر می رسیدند نتیجه را به میزبان خود واگذار کرد.

بدین ترتیب رئال مادرید با یک بازی کمتر و ۷۲ امتیاز صدرنشین ماند. بارسلونا با ۶۹ امتیاز در رده دوم ایستاد.