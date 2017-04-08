فدراسیون فوتبال به هفته های پایانی لیگ دسته اول نظارت داشته باشد

علی نظرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم سپیدرود اظهار داشت: شرایط جدولی به گونه‌ای است که عملا تنها چهار تیم سپیدرود، گل گهر، پارس جم و ملوان برای لیگ برتری شدن شانس دارند و تیم پنجم و به پایین عملا نمی‌توانند شانس داشته باشند. ضمن این که به نظر من هر چهار تیم شانس مساوی دارند. چرا که هر دو تیم دو بازی در خانه دارند و دو بازی هم خارج از خانه در پیش دارند.

سرمربی تیم سپیدرود بیان داشت: گرچه ما یک امتیاز بیشتر از سه تیم داریم و آخرین بازی هم در خانه برای ما برگزار می‌شود، اما ما نباید خوشبین باشیم و این را برای خودمان یک پوئن اضافه بدانیم. واقعیت این است که شانس هر چهار تیم با هم برابر است. ما هم باید تلاش کنیم تا از این شانسی که در اختیار داریم نهایت استفاده را برده تا در روز پایانی این رقابت‌ها حسرت نخوریم.

وی افزود: من به شخصه از کمیته داوران انتظار دارم که در این چهار هفته بهترین و با تجربه ترین داوران خود را برای بازی‌هایی بگذارند که یکسر آن ها این چهار تیم قرار دارند تا ضریب خطا هرچه ممکن است پایین آمده و خدای ناکرده حقی از تیمی ضایع نشود. ضمن این که سایر نهادهای نظارتی در فدراسیون از جمله کمیته صیانت با دقت کامل بازی ها را رصد نمایند تا در پایان این چهار هفته حق به حق دار برسد.

نظرمحمدی در خصوص مشکلات مالی تیم سپیدرود خاطر نشان ساخت: از ابتدای فصل تا کنون این مشکلات را داشتیم و تا حدودی برای مان عادی شده است. بازیکنان ما هم در این هفته‌های پایانی با این مشکل کنار آمده‌اند. مدیران و مسئولان ما برای حل مشکلات مالی در تلاش هستند و بازیکنان هم به خودشان قبولانده‌اند که در این سه چهار هفته برای خودشان و تیم شان و هواداران شان بازی کنند. بازیکنان می‌دانند اگر به لیگ برتر صعود کنند برای خودشان و آینده فوتبالی شان مفید است.