تلاش فراکسیون امید برای اداره «هیات امنایی» سازمان صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح اداره نظارت بر سازمان صدا و سیما روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

علی مطهری نماینده تهران عضو فراکسیون امید و نایب رئیس مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح به دفاع از آن پرداخت اما با رأی ناپلئونی نمایندگان و با اختلاف یک رأی، فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.

این طرح به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود که اکثریت آنها از اعضای فراکسیون امید بودند. طبق این طرح، اعضای فراکسیون امید تلاش داشتند نحوه اداره صدا و سیما را تغییر داده و هیات امنایی کنند.

براساس ماده ای از این طرح، ارکان سازمان در چهار رکن هیئت امنا، هیئت مدیره، رئیس و شورای نظارت تعریف می شد. علاوه بر این وظایف مهمی برای هیئت امنای سازمان در نظر گرفته بودند که شامل:

الف) تصویب راهبرد و سیاست های سازمان

ب) تصویب برنامه درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان

پ) تصویب بودجه سازمان

ت) تصویب تشکیلات سازمان

ث) تصویب ضوابط اجرایی و مالی سازمان

ج) بررسی گزارش های شورای نظارت و تصمیم گیری درباره آن

چ) تصویب مقررات خصوصی سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی با تأیید مقام رهبری

بود.

همچنین طبق تبصره این ماده، مصوبات هیئت امنا برای هیئت مدیره و رئیس سازمان لازم الاجرا است. در تبصره دیگری نیز به هیئت امنا اختیار داده شده بود برای نصب یا عزل رئیس سازمان به مقام رهبری پیشنهاد ارائه دهد.

در ماده دیگری، ترکیب هیئت مدیره سازمان تعیین شده بود که شامل: رئیس سازمان و چهار نفر از معاونان به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت امنا بود.

وظایف هیئت مدیره نیز بیشتر با محوریت هیئت امنا تعیین می شد. به عبارت دیگر تدوین راهبرد، برنامه، بودجه، تشکیلات و ضوابط اجرایی و مالی سازمان صدا و سیما به هیئت مدیره سازمان سپرده شده بود اما با شرط ارائه و تصویب هیئت امنا.

علاوه بر این در ماده دیگری مقرر شده بود شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، نقش بازرس هیئت امنا را داشته و بر نحوه اجرای ضوابط مالی، نحوه اجرای سیاست ها، نحوه اجرای برنامه ها، نحوه اجرای بودجه و نحوه اجرای مصوبات هیئت امنا، نظارت کند.

همچنین به شورای نظارت اختیار داده شده بود در مراحل ساخت برنامه های صدا و سیما از جمله سریالها نظارت کند. اما اختیار مهمی که به شورای نظارت داده شده و عملا جایگاه رئیس سازمان صدا و سیما که منصوب رهبری بود را متزلزل می کرد و در خطر سیاسی بازی قرار می داد تبصره ای بود که اعلام می کرد که هریک از اعضای شورای نظارت در سازمان صدا و سیما می تواند درباره وظایف رئیس سازمان در جلسه رسمی شورا از او سوال کند. پاسخ رئیس سازمان از نظر قانع شدن یا نشدن به رأی گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت مطلق اعضای شورا (۴نفر) از پاسخ رئیس سازمان قانع نشوند، یک امتیاز منفی برای وی منظور می شود و چنانچه تعداد امتیاز منفی او در طول یک سال به پنج امتیاز برسد، شورا می تواند پیشنهاد عزل او را به هیئت امنا برای اطلاع و ارسال برای مقام رهبری ارائه کند.

همچنین طبق تبصره دیگری رئیس سازمان موظف به اجرای مصوبات هیئت امنا و ارائه گزارش های سه ماهه به شورای نظارت و هیئت امنا می شد.

بر اساس ماده دیگری نیز رئیس سازمان در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ موظف می شد شرکت ها و سازمان های تابع سازمان صدا و سیما را به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین بخش های دیگر سازمان غیر از پخش، اعم از تولید، راه اندازی و نگهداری را با تصویب هیئت مدیره و هیئت امنا به بخش غیردولتی واگذار نماید.

اعضای فراکسیون امید با تصویب این طرح، قصد داشتند مجوز تأسیس رادیو و یا تلویزیون خصوصی با تأیید هیئت امنا را صادر کنند و اساسنامه شبکه های خصوصی نیز منوط به تأیید هیئت امنا بود.

درخصوص ترکیب هیئت امنای سازمان نیز در این طرح تأکید شده بود که هیئت امنا پنج نفر بوده و توسط مقام معظم رهبری منصوب می شود، سه نفر از اعضای هیئت امنا در صورت صلاحدید مقام رهبری از سوی سران قوا منصوب می شوند.