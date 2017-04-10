به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی، از آنها خواست در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال "اقتصاد مقاومتی:تولید – اشتغال" و در ادامه اقدامات انجام شده در این عرصه، برنامه ها و بستههای اجرایی پیشنهادی خود را برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت، تدوین و ارائه کنند.
متن بخشنامه حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال "اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال" و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریتهای آن وزارت، سازمان، نهاد در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و نتایج آن در قالب کاهش قابل توجه نرخ تورم، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصتهای شغلی قابل توجه و دستیابی به رشد اقتصادی بالا به منصه ظهور رسیده است، به جنابعالی ماموریت داده میشود در چارچوب شیوهنامه و زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد، برنامهها و بستههای اجرایی پیشنهادی برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت یا انجام فعالیتهای جدید را تدوین و به سازمان مذکور ارائه فرمائید.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
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