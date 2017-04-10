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۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۲۲

در جهت اجرای منویات رهبر انقلاب ابلاغ شد؛

بخشنامه روحانی به دستگاهها برای ارائه برنامه‌ها جهت شتاب تولید

بخشنامه روحانی به دستگاهها برای ارائه برنامه‌ها جهت شتاب تولید

رییس جمهور در بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی، از آنها خواست در جهت اجرای شایسته منویات رهبر انقلاب بسته‌های اجرایی پیشنهادی خود را برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت،ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی، از آنها خواست در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال "اقتصاد مقاومتی:تولید – اشتغال" و در ادامه اقدامات انجام شده در این عرصه، برنامه ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی خود را برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت، تدوین و ارائه کنند.

متن بخشنامه حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال "اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال" و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت‌های آن وزارت، سازمان، نهاد در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و نتایج آن در قالب کاهش قابل توجه نرخ تورم، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصت‌های شغلی قابل توجه و دستیابی به رشد اقتصادی بالا به منصه ظهور رسیده‌ است، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود در چارچوب شیوه‌نامه و زمان‌بندی که سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد، برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی برای شتاب بخشیدن به فعالیتهای تحت مسوولیت یا انجام فعالیت‌های جدید را تدوین و به سازمان مذکور ارائه فرمائید.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 3950017

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