به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در نامههای جدیدی از سیلویا پلات که تاکنون دیده نشده بودند میتوان دید تد هیوز شاعر مشهور دو روز پیش از این که او سقط جنین کند وی را کتک زده بود و آرزو کرده بود او بمیرد.
این نامهها جنبههای دیگری از ازدواجی پر سروصدا بین دو چهره بسیار مشهور ادبیات را روشن میکند.
این نامهها که در فاصله بین ۱۸ فوریه ۱۹۶۰ و ۴ فوریه ۱۹۶۳ یعنی یک هفته پیش از درگذشت سیلویا پلات نوشته شدهاند دورهای از زندگی این شاعر مشهور را پوشش میدهند که هم برای طرفداران وی و هم برای محققان بسیار اهمیت دارند.
پلات نویسنده امریکایی پس از ازدواج با تد هیوز شاعر بریتانیایی در انگستان زندگی میکرد و نویسندهای بود که در نامهنگاری بسیار جدی بود و همه نوشتههایش را از ۱۱ سالگی جمع کرده بود. با این حال پس از درگذشت وی هیوز گفت نوشتههای همسرش گم شدهاند. از جمله آنها جلد آخر نوشتههای وی بود که وی گفت آنها را برای حفاظت از فرزندانشان فریدا و نیکلاس از بین برده است.
این نامههای جدید که تازه در دسترس قرار گرفته به دکتر روث بارنهاوس نوشته شدهاند که مدل واقعی دکتر نولان است که سیلویا پلات در رمانی که در واقع زندگینامهخودنوشت وی است با عنون «حباب شیشه» از وی یاد کرده است. نویسنده پس از نخستین تلاشش برای خودکشی در سال ۱۹۵۳ به وی مراجعه کرده بود. این نامهها به نظر تنها مدارک باقی مانده از این شاعر در ماههای آخر زندگی وی است که وی در خلال آن دوره مشهورترین شعرها از جمله مجموعه «آریل» را سرود.
این مجموعه شامل ۹ نامه است که پس از آن که سیلویا پلات در جولای ۱۹۶۲ فهمید همسرش با دوستش آسیا دیویل در ارتباط است، نوشته است.
این نامهها پس از آن کشف شدند که یک کتابفروش مجموعهدار آنها را به قیمت ۸۷۵ هزار دلار برای فروش عرضه کرد.
معالجات پلات با این روانشناس پس از آن که او به انگلستان نقل مکان کرد نیمه کاره ماند اما دوستی این دو زن باقی ماند. در این نامهنگاریها میتوان یک دوستی و صمیمیت و در عین حال سطحی از طنز را مشاهده کرد.
در یکی از این نامهها به تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۲ که همان ماهی است که این زوج از هم جدا شدهاند وی توضیحاتی درباره سقط جنین در سال ۱۹۶۱ بر اثر کتکهای همسرش را فاش کرده است.
تد هیوز متولد یورکشایر با پلات به عنوان یک دانشگاهی خیلی موفق زمانی آشنا شد که هر دو در سال ۱۹۵۶ دانشجوی کمبریج بودند. هیوز یک شاعر تثبیت شده بود و پلات برای ملاقات با وی در یک میهمانی شرکت کرده بود. به فاصله چهارماه پس از دیدار این دو، آنها با هم ازدواج کردند که موجب یک همکاری مفید هم شد. اما این مسایل بر زندگی آنها اثر گذاشت و مجموعه شعرهای پلات در سال ۱۹۶۲ که سال ۱۹۶۵ و پس از مرگ وی منتشر شد ارجاعات زیادی به رفتار هیوز دارد.
وی در پاییز ۱۹۶۲ از تد هیوز جدا شد و در فوریه ۱۹۶۳ خودکشی کرد. بسیاری از علاقهمندان سیلویا پلات، بیبندوباری تد هیوز را عامل از هم پاشیدگی روانی وی و خودکشی او میدانند و بارها عنوان هیوز را از روی سنگ قبر او کندهاند. مادر پلات مینویسد که او ژوئن ۱۹۶۲ به دیدار سیلویا رفته است اما دریافته که کشمکش شدیدی میان دخترش و تد هیوز وجود دارد. او و دیگران این را به رابطه تد هیوز با زنی دیگر و ناتوانی سیلویا در خو گرفتن به این وضع نسبت دادند.
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